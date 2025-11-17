«Реал» настаивает на гарантиях игровой практики для Эндрика в «Лионе»

Дата публикации: 17-11-2025 20:06

Появились новые подробности относительно возможного перехода талантливого 19-летнего форварда Эндрика, который принадлежит мадридскому «Реалу», во французский «Лион» на правах аренды. Как писали ранее, клуб из столицы Испании достиг предварительной договорённости о временном переходе игрока до июня 2026 года, причём опция выкупа не входит в условия соглашения. По информации The Athletic, представители Эндрика уже заняты подбором жилья для него во Франции, что дополнительно подтверждает серьёзность намерений сторон.

Согласно данным издания, переговоры между клубами выходят на финальную стадию и предусматривают несколько важных пунктов. Прежде всего, обсуждаются финансовые нюансы аренды. «Реал» планирует частично покрывать зарплату молодого бразильца во время его выступлений за «Лион». Такое решение связано с тем, чтобы у французов не возникло дополнительных трудностей с бюджетом, а само пребывание Эндрика в Лиге 1 было максимально комфортным как для игрока, так и для принимающего клуба.

Однако, самым интересным пунктом соглашения может стать положение о гарантированной игровой практике для Эндрика. В контракт добавят специальную статью, предусматривающую штрафные санкции для «Лиона», если бразилец не проведёт заранее согласованное количество матчей в основном составе. Таким образом, «Реал» пытается обеспечить своему юному форварду постоянную игровую практику, крайне важную для развития его карьеры и дальнейшего прогресса. Если «Лион» проигнорирует эти условия и будет регулярно оставлять Эндрика на скамейке запасных, французской стороне грозит выплата компенсации мадридскому клубу.

В текущем сезоне Эндрик пока практически не получает шансов проявить себя в составе «Реала». В официальных матчах он лишь один раз появился на поле, заменив одного из партнёров на 79-й минуте во встрече против «Валенсии», которая завершилась уверенной победой мадридцев со счётом 4:0. Отмечается, что руководство «Реала» крайне заинтересовано в том, чтобы их перспективный нападающий чаще получал игровое время на взрослом уровне, набирался опыта и прогрессировал в условиях сильного чемпионата. Именно этим и обусловлена детальная проработка условий аренды, включающая как финансовые детали, так и гарантии по части выступлений на поле.