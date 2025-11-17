«Манчестер Юнайтед» планирует продать Тирелла Маласию зимой до окончания его контракта

Дата публикации: 17-11-2025 20:08

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует провести трансфер защитника Тирелла Маласии уже этой зимой, несмотря на то, что контракт голландского игрока рассчитан до лета. Источником информации стал известный инсайдер Руди Галетти, который сообщил об этом на своей странице в социальной сети Х. Подчёркивается, что руководство «красных дьяволов» рассматривает продажу футболиста как один из приоритетных вариантов для построения обновлённой команды в следующем сезоне.

Стоит отметить, что по условиям контракта, если клубу не удастся договориться о переходе Маласии в зимнее трансферное окно, то футболист покинет английский коллектив уже летом в статусе свободного агента. В таком случае «Манчестер Юнайтед» не получит финансового вознаграждения за трансфер. Учитывая текущую напряжённую ситуацию с формированием состава, клуб крайне заинтересован в продаже игрока, чтобы не упустить возможность заработать компенсацию за голландца.

Добавим, что интерес к Тиреллу Маласии проявляют не только команды из Европы — в прессе сообщается о переговорах с клубами из испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги, а также французской Лиги 1 и Серии А. Более того, к числу возможных претендентов присоединились и богатые клубы Саудовской Аравии, которые в последнее время активно усиливают свои составы футболистами из ведущих европейских чемпионатов. Некоторые представители ближневосточного футбола уже начали контактировать с агентами защитника с целью уточнения условий возможного трансфера и зарплатных ожиданий игрока.

Напомним, что Тирелл Маласиа стал игроком «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года, перейдя из нидерландского клуба «Фейеноорд». С тех пор защитник успел провести за манкунианцев 47 официальных матчей во всех соревнованиях — в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и еврокубках. Несмотря на довольно регулярное попадание в состав в первом сезоне, в последнее время Маласия часто оставался вне заявки из-за высокой конкуренции и травм, а также общей перекомпоновки защитной линии команды. За всё время выступлений в составе «красных дьяволов» голландцу не удалось отметиться ни забитыми мячами, ни результативными передачами.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, на текущий момент трансферная стоимость 24-летнего защитника оценивается примерно в 8 миллионов евро. Стоит полагать, что окончательная стоимость сделки может варьироваться в зависимости от спроса со стороны потенциальных покупателей и последних спортивных показателей Маласии. Поклонники ожидают новых вестей о будущей команде игрока и надеются, что он сумеет реализовать свой потенциал на новом месте и вновь заиграть на прежнем высоком уровне.