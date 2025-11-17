ПСЖ проявляет интерес к Хулиану Альваресу из «Атлетико»

Дата публикации: 17-11-2025 20:10

«Пари Сен-Жермен» активно изучает возможность подписания нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. 25-летний форвард сборной Аргентины считается одним из главных кандидатов на усиление атакующей линии французского гранда. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике лично заинтересован в приглашении этого игрока, считая его оптимальным вариантом для развития атакующей игры клуба в новом сезоне. Руководство столичного клуба уже несколько недель анализирует потенциальные условия трансфера и ведёт консультации с представителями футболиста. По информации журналиста Саши Тавольери, опубликованной в Sky Sport Switzerland, сам Альварес положительно относится к возможности продолжить карьеру во Франции и открыт к сотрудничеству с Энрике. Такое решение обусловлено сильным авторитетом тренера, а также амбициями, которые демонстрирует ПСЖ на европейской арене.

Стоит отметить, что на аргентинца обратили внимание не только представители парижского клуба, но и гранды других европейских чемпионатов. В частности, интерес к Хулиану Альваресу проявляет испанская «Барселона», где считают, что он может стать ключевой фигурой в нападении после ухода некоторых лидеров команды. Также несколько клубов английской Премьер-лиги изучают возможность его возвращения, однако сам футболист, ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, пока не рассматривает вариант возвращения на Туманный Альбион. Альварес отдаёт предпочтение переходу в «ПСЖ», если клубы смогут договориться о сумме трансфера и условиях личного контракта.

Руководство «Атлетико», осведомлённое о растущем интересе к своему нападающему, готово рассмотреть варианты продажи футболиста при условии выплаты суммы отступных, которая установлена на уровне € 120 млн. Испанский клуб рассчитывает получить за Альвареса серьёзную компенсацию, учитывая его вклад в игру команды и потенциал дальнейшего развития. В текущем сезоне Ла Лиги Хулиан Альварес успел провести 12 матчей за мадридцев, отличившись семью голами и двумя результативными передачами. Его стабильная игра и высокая результативность делают его одним из самых ценных активов «Атлетико».

Таким образом, Хулиан Альварес становится одной из самых обсуждаемых фигур на трансферном рынке нынешнего межсезонья. В ближайшие недели ожидается продолжение переговоров между клубами и представителями игрока, а окончательное решение может быть принято уже к началу зимнего трансферного окна. Переход в «ПСЖ» может стать новым этапом в карьере нападающего, а для французского клуба явиться важным шагом в усилении атакующего потенциала и укреплении позиций на внутренней и международной арене.