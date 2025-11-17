Защитник «Баварии» Саша Боэ привлёк внимание клубов АПЛ и «Ювентуса»

Дата публикации: 17-11-2025 20:12

Французский защитник футбольного клуба «Бавария» Саша Боэ сразу после успешного сезона в чемпионате Германии оказался в центре внимания ряда ведущих европейских клубов. Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур в своем аккаунте в социальной сети Х, к игроку проявляют предметный интерес сразу два коллектива из английской Премьер-лиги, представляющие Лондон.

По данным источника, в услугах 23-летнего Саши Боэ всерьёз заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед». Оба английских клуба рассматривают возможность оформить трансфер французского защитника уже в предстоящем летнем трансферном окне, чтобы укрепить свои оборонительные линии перед новым сезоном. Руководства клубов оценивают потенциал Боэ и его адаптацию к динамичному стилю английского футбола как весьма перспективные возможности для усиления состава.

Но английские гранды – не единственные претенденты на молодого игрока. Ещё ранее средства массовой информации сообщали об интересе к футболисту со стороны туринского «Ювентуса». Итальянский клуб также находится в поиске усиления на правый фланг защиты и рассматривает Боэ среди основных кандидатов на подписание.

Контракт Саши Боэ с «Баварией» рассчитан до лета 2028 года, и, по информации аналитических порталов, таких как Transfermarkt, рыночная стоимость француза в настоящее время составляет €18 миллионов. В нынешнем сезоне Саша Боэ проявил себя с лучшей стороны, проведя на поле в составе «Баварии» 37 матчей. За этот промежуток ему удалось забить один гол и записать на свой счёт пять результативных передач, что является хорошим показателем для игрока оборонительного амплуа.

Стоит отметить, что с приходом Боэ в «Баварию» оборона клуба стала играть увереннее, а сам футболист быстро адаптировался к системе ведущего тренера и проявил универсальность — он способен действовать как на позиции правого, так и левого защитника. Его высокая работоспособность, скорость и умение подключаться к атакам сделали игрока одним из ключевых в ротации оборонительных звеньев команды. Не исключено, что именно из-за этих качеств англичане и туринцы заинтересованы заполучить талантливого француза уже в обозримом будущем.

Переход в сильнейшую лигу мира может стать новым вызовом для Саши Боэ и отличной возможностью для дальнейшего развития его карьеры на международном уровне. Поклонники уже с нетерпением ждут продолжения этой трансферной истории и развития событий вокруг французского защитника в ближайшие месяцы.