Дата публикации: 17-11-2025 20:14

Форвард турецкого клуба «Галатасарай» Мауро Икарди летом 2023 года сделал осознанный выбор в пользу своей нынешней команды, отказавшись от заманчивого предложения перейти в саудовский чемпионат. Саудовский клуб был готов подписать с аргентинским нападающим трехлетний контракт на сумму, превышающую € 120 млн, однако игрок предпочёл остаться в Стамбуле.

Как сообщил агент футболиста Джордж Гарди, в своем интервью изданию Fichajes, Мауро Икарди почувствовал невероятную поддержку и любовь со стороны фанатов «Галатасарая». Именно атмосфера, царящая вокруг команды, а также уважение со стороны болельщиков стали решающими факторами в его решении. «Летом 2023 года он получил щедрое предложение из Саудовской Аравии, но, прочувствовав сильную привязанность фанатов, предпочел остаться в клубе», — приводит слова агента источник.

Переход аргентинского центрфорварда из французского «Пари Сен-Жермен» в турецкий клуб был окончательно оформлен летом 2023 года. Уже после завершения процесса трансфера руководители ближневосточного клуба представили ему свой впечатляющий контракт, однако Икарди не стал поддаваться финансовым соблазнам и решил продолжить карьеру под знаменами «Галатасарая».

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий не всегда выходит на поле в стартовом составе: тренерский штаб иногда использует его в качестве игрока скамейки запасных, давая шанс проявить себя по ходу встречи. Несмотря на это, аргентинец продолжает показывать высокий уровень результативности: на его счету уже шесть забитых мячей в одиннадцати матчах национального чемпионата, что подтверждает его значимость для команды и позволяет надеяться болельщикам на новые успехи в будущем.

Действующий трудовой договор Мауро Икарди с «Галатасараем» рассчитан до лета 2024 года, и в ближайшие месяцы стороны, вероятно, обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Вполне возможно, что благодаря верности клубу и преданности болельщикам аргентинец получит новое предложение о продлении контракта, чтобы и далее радовать зрителей на трибунах своим ярким и результативным футболом.