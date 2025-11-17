Пеп Гвардиола ответил отказом о вероятности стать президентом "Барселоны"

Дата публикации: 17-11-2025 20:16

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в легендарную «Барселону», однако уже не в тренерской роли, а в статусе президента клуба. Тренер, тесно связанный с каталонским клубом на протяжении большей части своей профессиональной карьеры, выразил откровенное мнение о столь необычной перспективе, которая занимает умы многих поклонников футбола.

В интервью изданию Sport.es, ссылающемуся на радиостанцию RAC1, Гвардиола отметил: «Барса» – это действительно уникальное место, потому что здесь у каждого человека есть свое мнение, и все неравнодушны к жизни клуба. Нередко внутри коллектива возникает настоящий шум, и всем приходится к нему прислушиваться. Именно поэтому «Барселону» называют не просто одним из крупнейших клубов мира, а самым особенным. Все футболисты, тренеры и болельщики мечтают стать частью этой истории, представлять ее на высоком уровне. Я сам никогда не забываю, что именно здесь началась моя футбольная жизнь, где меня сформировали как игрока, а затем и как тренера. «Барселона» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Однако представить себя в роли президента клуба, надеть галстук и сидеть в президентской ложе на матчах, заниматься административной и политической работой – нет, такого желания у меня нет. Я не вижу себя на этом посту, мне ближе именно футбольная часть, работа с командой на поле.»

Напомним, что Хосеп Гвардиола имеет действительно уникальную и богатую историю, связанную с «Барселоной». В качестве футболиста он дебютировал за основной состав клуба в 1990 году, став важной фигурой в команде и проложив себе дорогу к славе под руководством прославленных тренеров. За период своей игровой карьеры, который завершился в 2001 году, Гвардиола выиграл с «Барселоной» множество национальных и международных трофеев.

После завершения выступлений на поле Гвардиола не расстался с любимым клубом. Уже в 2007 году он возглавил «Барселону Б», а спустя всего год стал главным тренером основной команды. С 2008 по 2012 годы под его руководством «Барса» достигла небывалых высот: команда Гвардиолы выиграла четыре чемпионата Испании, дважды стала победителем Лиги чемпионов, а общий стиль игры и философия клуба за это время подверглись настоящей революции, благодаря чему «Барселона» ассоциируется с понятием «тики-таке» и красивому комбинационному футболу.

Несмотря на все успехи и любовь к клубу, сам Хосеп признает, что административная работа на посту президента требует совсем других качеств и мотивации. Для него футбол – это прежде всего страсть, динамика, ежедневная работа на поле вместе с командой. Именно эта жизнь приносит ему радость и вдохновляет на новые достижения, как это происходит сейчас в «Манчестер Сити».