Валерий Карпин сообщил о своем уходе с должности главного тренера московского «Динамо»

Дата публикации: 17-11-2025 20:17

Наставник московского футбольного клуба «Динамо» и действующий главный тренер сборной России Валерий Карпин принял решение уйти со своего поста в столичном клубе, о чём сообщил официально.

«Дорогие болельщики, сегодня я принял нелёгкое, но осознанное решение закончить работу с «Динамо» и полностью сконцентрироваться на руководстве национальной сборной России. За время, проведённое в клубе, мне довелось пережить много ярких моментов, сделать важные шаги на пути развития команды и почувствовать настоящий командный дух. Решение далось мне непросто, но я искренне верю, что это необходимый шаг как для меня, так и для коллектива.

Я признателен руководству «Динамо», футболистам, всему персоналу и, конечно же, всем нашим болельщикам за тёплую поддержку и доверие, которыми меня окружали на протяжении всего этого этапа. Отдельные слова благодарности хочу адресовать игрокам — совместная работа позволила сделать многое, заложить необходимый фундамент для дальнейших успехов. Верю, что у «Динамо» есть все ресурсы для роста и новых достижений, и буду с интересом следить за судьбой команды, желая ей только побед и стабильности.

С сегодняшнего дня мой главный приоритет — это работа с национальной сборной, её подготовка к предстоящим встречам и возвращение России в элиту международного футбола. Мы стоим перед серьёзными задачами, нам предстоит проделать большую совместную работу — как на поле, так и за его пределами, чтобы добиться поставленных целей и порадовать болельщиков всей страны. Призываю всех объединяться и поддерживать сборную на пути новых побед», — сообщил Валерий Карпин, чьи слова приводит официальный сайт РФС.

Такое решение тренера стало одним из самых заметных событий в российском футболе последних недель и может заметно повлиять на расстановку сил как в клубном, так и в национальном чемпионате. Многие эксперты уже выразили своё мнение, отмечая профессионализм Карпина и его важную роль как для «Динамо», так и для сборной страны. Теперь все внимание переключается на подготовку российской национальной команды под единым руководством опытного наставника, а московскому «Динамо» предстоит поиск нового главного тренера, способного продолжить начатое развитие и совершенствовать игру команды в дальнейшем сезоне.