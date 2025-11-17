Забарный обратился к украинцам после триумфа над Исландией

Дата публикации: 17-11-2025 21:37

Защитник сборной Украины по футболу, Илья Забарный, поделился своими эмоциями и впечатлениями после важной победы над командой Исландии в отборочном матче на чемпионат мира-2026.

После матча футболист опубликовал в своём Instagram аккаунте фото с игрового поля, сопровождая его кратким, но ёмким сообщением, которое быстро привлекло большое внимание поклонников.

«Спасибо всем, кто верил в нас. Мы продолжаем идти вперёд!» – написал Забарный, выражая благодарность болельщикам и подчеркивая решимость команды.

Множество комментариев от фанатов и известных спортсменов последовали под этим постом. Многие поздравляли игрока, отмечая его надежную игру в защите и важную роль, которую он сыграл в достижении этой значимой победы для «сине-жёлтых».

Хотя матч против Исландии был одним из самых важных в отборочном цикле на ЧМ-2026, выступление Забарного подтверждает его статус ключевого игрока сборной Украины. Его стабильность и уверенность в обороне являются залогом успеха команды на международной арене.

Благодаря таким надежным действиям защитников, как Забарный, украинская сборная демонстрирует сильную и слаженную игру, что вселяет надежду в сердца болельщиков на успешное выступление на предстоящем чемпионате мира.

Поддержка игроков и болельщиков становится мощным стимулом для команды продолжать усилия и добиваться новых побед в рамках сложных отборочных турниров.

Стоит отметить, что благодаря социальным сетям, болельщики имеют возможность следить за эмоциями и мыслями спортсменов в реальном времени, что укрепляет связь между командой и её фанатами.



