Сборная Польши обыграла Мальту и вышла в плей-офф за путевку на ЧМ-2026

Дата публикации: 18-11-2025 03:02

В рамках десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года состоялся напряжённый поединок между сборными командами Мальты и Польши. Матч прошёл на одном из самых известных стадионов Мальты «Та-Кали», расположенном в одноимённом городе. Главным судьёй встречи выступил Игор Паяч, представляющий Хорватию (город Свети-Иван-Зелина). Итоговая победа осталась за сборной Польши, которая вырвала победу со счётом 3:2.

В первом тайме активнее начали гости: уже на 32-й минуте лидер сборной Польши Роберт Левандовски сумел точно реализовать свой момент и открыл счёт на табло, выведя польскую команду вперёд. Однако уже через четыре минуты, на 36-й минуте, нападающий хозяев Ирвин Кардона сравнял счёт, восстановив равновесие и подарив болельщикам Мальты надежду на успешный исход.

Вторая половина матча также не разочаровала поклонников обеих команд. На 59-й минуте Павел Вшолек отличился забитым мячом, вновь обеспечив преимущество сборной Польши. Но хозяева поля не собирались так просто сдаваться: вскоре, на 68-й минуте, Тедди Теума уверенно реализовал пенальти, вновь сравняв счёт и заставив нервничать гостей.

Развязка этой интригующей игры наступила незадолго до финального свистка. На 85-й минуте полузащитник польской сборной Пётр Зелиньски сумел провести решающий гол, который окончательно определил исход встречи. Благодаря этой волевой победе сборная Польши набрала очень важные три очка.

По итогам группового этапа европейских отборочных матчей чемпионата мира 2026 года сборная Мальты заняла четвёртое место в группе G, набрав 5 очков за все сыгранные встречи. Польская национальная команда, финишировав на втором месте с 17 очками, сохранила шансы на участие в мировом первенстве и получила право на выход в плей-офф, где ей предстоит побороться за путёвку на чемпионат мира. Яркая и динамичная игра обеих сборных стала настоящим украшением отборочного этапа и оставила болельщиков в ожидании новых сенсаций.