Сборная Нидерландов разгромила Литву, оформив три быстрых гола за шесть минут, и обеспечила себе выход на ЧМ-2026

Дата публикации: 18-11-2025 03:04

В Амстердаме на знаменитом стадионе «Йохан Круифф Арена» состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Нидерландов принимала сборную Литвы. Оранжевые продемонстрировали уверенную игру и одержали разгромную победу со счётом 4:0, устроив настоящий праздник для болельщиков на родной арене.

С самого начала встречи подопечные Рональда Кумана взяли игру под свой контроль, активно атакуя ворота соперника и демонстрируя характерную голландскую комбинационную игру. Уже на 16-й минуте матча полузащитник Тейани Рейндерс отличился точным ударом и вывел Нидерланды вперёд, открыв счёт в поединке. В первом тайме голландцы продолжали давить, но увеличить разрыв им удалось только после перерыва.

Во втором тайме сценарий встречи не изменился — преимущество хозяев было очевидно. На 58-й минуте вингер Коди Гакпо реализовал свой момент и сделал счёт 2:0 в пользу Нидерландов, заставив оборону литовцев окончательно расклеиться. Не прошло и двух минут, как молодой и талантливый Хави Симонс довёл преимущество своей команды до трёх мячей, установив счёт 3:0 на 60-й минуте. А на 62-й минуте форвард Дониэлл Мален забил четвёртый мяч в ворота литовцев, полностью сняв все вопросы о победителе этого матча. Таким образом, оранжевые за шесть минут оформили разгром.

После восьми проведённых матчей в группе G сборная Литвы остаётся на последней, пятой строчке, имея всего три набранных очка. Для литовской команды этот отборочный цикл складывается неудачно, что практически лишает их шансов на поездку в финальную часть чемпионата мира. А вот сборная Нидерландов, одержав яркую победу, набирает 20 очков в восьми встречах — этого результата достаточно, чтобы досрочно обеспечить себе первое место в группе и прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года аргентинские футболисты встречались с командой Франции. Финальная встреча запомнилась яркой игрой обеих сборных и обилием голов, основное время завершилось результативной ничьёй — 3:3. Судьбу трофея решила серия пенальти, где сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Сборная Нидерландов, завоевав путёвку на предстоящий мундиаль, вновь доказывает, что является одной из ведущих команд Европы и серьёзным претендентом на успешное выступление на мировом первенстве. Болельщики уже с нетерпением ждут следующих матчей своих любимцев и надеются, что яркая атакующая игра оранжевых позволит им побороться за чемпионство в 2026 году.