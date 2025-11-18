Хорватия победила Черногорию в последнем матче квалификации к ЧМ-2026

Дата публикации: 18-11-2025 03:04

В напряжённом поединке заключительного, 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года встретились сборные Черногории и Хорватии. Матч проходил на стадионе «Под Горицом» в Подгорице, где болельщики обеих команд стали свидетелями увлекательной борьбы и остросюжетного развития событий. Итоговая победа осталась за гостями — хорватская сборная добыла три очка, обыграв хозяев со счётом 3:2.

Начало встречи сложилось крайне неудачно для хорватов: уже на третьей минуте черногорская команда открыла счёт благодаря точному удару полузащитника Милутина Осмаича. Вслед за этим Черногория усилила давление на ворота гостей и на 17-й минуте удвоила преимущество — автором второго гола стал Никола Крстович. Хорватия оказалась в тяжёлом положении, пропустив два быстрых гола, однако команда не опустила рук и начала настойчиво искать свои шансы для возвращения в игру.

Ключевым стал момент на 37-й минуте: хорватский полузащитник Иван Перишич уверенно реализовал пенальти, сократив отставание своей команды до минимума. После перерыва напряжение на поле нарастало, и обе сборные предпринимали усилия для изменения счета. На 73-й минуте усилия гостей увенчались успехом — Кристиян Якич забил второй мяч, сравняв результат встречи. В концовке матча, когда казалось, что команды, возможно, разойдутся миром, Никола Влашич на 87-й минуте забил третий гол хорватской сборной, выведя свою команду вперёд и поставив эффектную точку в этом захватывающем поединке.

После этого важного матча сборная Черногории, набрав девять очков по итогам восьми проведённых встреч, заняла четвертое место в своей отборочной группе «L» и, к сожалению, не смогла претендовать на выход на мировое первенство. Хорваты же завершили групповой этап с отличным результатом — 22 очка после восьми игр и заслуженная путёвка на чемпионат мира 2026 года, который пройдет сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Напомним, что для хорватской сборной этот успех стал логичным продолжением исторически сильного выступления на международной арене в последние годы.

Стоит добавить, что действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которой удалось завоевать титул на прошлом чемпионате в Катаре в 2022 году. В том драматическом финале аргентинцы сразились с Францией: основное время завершилось результативной ничьёй 3:3, а исход поединка решился в серии пенальти, где более точными и хладнокровными оказались игроки сборной Аргентины, выигравшие серию со счётом 4:2 и ставшие обладателями главного футбольного трофея планеты.

Таким образом, хорватская сборная продолжает бороться за новые победы и готовится к новому чемпионату мира, а болельщики с нетерпением ждут новых ярких матчей и незабываемых эмоций, которыми непременно будет полон турнир 2026 года.