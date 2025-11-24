«Милан» одержал минимальную победу над «Интером» в 12-м туре Серии А

Дата публикации: 24-11-2025 01:27

Матч 12-го тура итальянской Серии А между командами «Интер» и «Милан» завершился минимальной победой «россонери» со счетом 1:0. Это противостояние традиционно считается одним из самых принципиальных в итальянском футболе и каждый раз вызывает огромный интерес болельщиков по всему миру. Встреча проходила на легендарном стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане, что придавало дополнительное напряжение этому дерби. Главным арбитром матча был назначен Симоне Содза.

В первой половине встреча проходила в довольно равной борьбе: обе команды создали несколько опасных моментов, но ни одна из них не смогла реализовать свои шансы. После перерыва, на 54-й минуте, Кристиан Пулишич, воспользовавшись точной передачей партнера, открыл счет и вывел «Милан» вперед. Этот гол стал ключевым моментом игры и позволил гостям почувствовать уверенность в собственных силах.

Однако у «Интера» был отличный шанс отыграться: на 74-й минуте команда получила право на пенальти. К мячу подошел Хакан Чалханоглу, но вратарь «Милана» Мик Меньян сумел мастерски отразить удар и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Оставшееся время команды провели в напряженной борьбе, но счет на табло так и не изменился.

После этой важной победы «Интер» с 24 очками находится на четвертой строчке в таблице Серии А, а «Милан» с 25 очками поднимается на второе место, продолжая борьбу за лидерство в чемпионате Италии. Впереди обе команды ждут новые сложные матчи, и болельщики с нетерпением ожидают продолжения этого захватывающего сезона.