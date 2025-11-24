«Реал» не сумел обыграть «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 24-11-2025 01:28

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Эльче» и мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в городе Эльче. Арбитром встречи был Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Интригующее противостояние завершилось вничью - 2:2, несмотря на множество острых моментов и напряжённую борьбу на поле.

Открыли счёт в этом поединке хозяева. На 53-й минуте полузащитник «Эльче» Алейс Фебас эффектным ударом вывел свою команду вперёд. Однако на 78-й минуте защитник мадридцев Дин Хёйсен восстановил равновесие после точной подачи с фланга. Спустя шесть минут форвард «Эльче» Альваро Родригес снова сумел вывести свою команду вперёд, воспользовавшись ошибкой в обороне гостей и поразив ворота «Реала» - 2:1. Тем не менее, игра была настолько напряжённой, что гости не намеревались сдаваться: на 87-й минуте полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем забил важнейший гол, снова сравняв счёт. Итоговый результат - 2:2.

После этого поединка мадридский «Реал» остается лидером Примеры, набрав 32 очка в 13 встречах. Команда решительно нацелена удержать первую позицию в турнирной таблице. «Эльче» же после этой ничьей имеет в своём активе 16 очков и сохраняет девятое место, демонстрируя неплохой уровень игры для середняка чемпионата.

В рамках следующего тура мадридская команда встретится с «Жироной», которая также борется за верхние строчки таблицы. «Эльче» же будет принимать у себя «Хетафе» и постарается расширить серию удачных матчей. Ожидаются интересные поединки, которые могут повлиять на распределение мест в чемпионате Испании.