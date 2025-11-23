Иско продлил контракт с «Бетисом»

Дата публикации: 23-11-2025 23:13

Испанский полузащитник и капитан команды «Бетис» Иско подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «бетикос». Согласно информации, обновлённое соглашение игрока рассчитано вплоть до лета 2028 года, благодаря чему Иско останется ключевой фигурой в составе как минимум ещё на несколько сезонов.

Иско является воспитанником «Валенсии», где сделал свои первые шаги в профессиональном футболе. В дальнейшем футболист успел поиграть за такие известные клубы, как «Малага», «Реал» Мадрид и «Севилья». Именно в «Реале» полузащитник добился наибольших успехов: вместе со «сливочными» он трижды выигрывал чемпионат Испании, становился обладателем национального Кубка и три раза брал Суперкубок страны. На международном уровне достижения Иско тоже впечатляют - в его коллекции по четыре победы в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, а также три трофея Суперкубка УЕФА.

В составе «Бетиса», куда игрок перешёл в 2023 году, Иско быстро стал одним из лидеров коллектива. С тех пор он провёл 69 матчей за клуб, отметившись 21 забитым мячом и 18 результативными передачами, чем значительно помог команде в различных турнирах. Его опыт, техника и футбольный интеллект стали важнейшими факторами, благодаря которым «Бетис» смог навязать борьбу лучшим клубам Испании.

Продление контракта с Иско свидетельствует о высокой оценке его вклада со стороны руководства и тренерского штаба «Бетиса». Болельщики клуба уже выразили радость в соцсетях, отмечая, что игрок несомненно является символом команды и может привести её к новым вершинам. Эксперты также уверены, что Иско способен ещё несколько лет демонстрировать высокий уровень игры, несмотря на внушительный список регалий и насыщенную карьеру.