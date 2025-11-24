Сассуоло - Пиза 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 21:45
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
24 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Пиза, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Пиза
Пиза
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|15
|пз
|Идрисса Туре
|20
|пз
|Михел Эбишер
|21
|пз
|Исак Вурал
|32
|пз
|Стефано Морео
|10
|пз
|Маттео Трамони
|18
|нп
|М'бала Нзола
|7
|нп
|Мехди Лери
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|01.03.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 28-й тур
|1 : 0
|26.12.2024
|Италия — Серия B
|Серия В. 19-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Милан
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|20
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Сассуоло
|11
|16
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Парма
|12
|11
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Пиза
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|12
|6