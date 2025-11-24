Сассуоло - Пиза 24 Ноября прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Пиза, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.