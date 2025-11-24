23:31 ()
Свернуть список

Сассуоло - Пиза 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 21:45
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
24 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Сассуоло
Пиза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Пиза, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Пиза
Пиза
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
90 Канада пз Исмаэль Коне
18 Сербия пз Неманья Матич
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
10 Италия нп Доменико Берарди
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
33 Италия зщ Артуро Калабрези
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
4 Италия зщ Антонио Караччоло
15 Германия пз Идрисса Туре
20 Швейцария пз Михел Эбишер
21 Турция пз Исак Вурал
32 Италия пз Стефано Морео
10 Франция пз Маттео Трамони
18 Ангола нп М'бала Нзола
7 Алжир нп Мехди Лери
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
01.03.2025 Италия — Серия B Серия В. 28-й тур Сассуоло1 : 0Пиза
26.12.2024 Италия — Серия B Серия В. 19-й тур Пиза3 : 1Сассуоло
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 3Сассуоло
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 2
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 2Сассуоло
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Сассуоло0 : 1
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Сассуоло
07.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Пиза1 : 0
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 2Пиза
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Пиза0 : 0
24.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 2 : 2Пиза
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Пиза0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Наполи1225
3
Лига чемпионов
Интер М1124
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Милан1122
6
Лига конференций
Ювентус1220
7 Комо1118
8 Лацио1218
9 Сассуоло1116
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1214
12 Торино1114
13 Аталанта1213
14 Кальяри1211
15 Парма1211
16 Лечче1210
17 Пиза119
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона126

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close