Ротор - Челябинск 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 18:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
24 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Ротор
Челябинск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Челябинск, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Челябинск1 : 0Ротор
22.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур Челябинск2 : 1Ротор
05.05.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 12-й тур Ротор1 : 0Челябинск
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 2 : 0Ротор
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Ротор3 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Ротор1 : 2
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 0 : 0Ротор
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 4 : 0Ротор
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Челябинск3 : 3
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Челябинск2 : 1
05.11.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 1 : 0Челябинск
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 0Челябинск
28.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Челябинск0 : 0 3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2045
2
Повышение
Урал2040
3
Плей-офф за повышение
Родина2035
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
5 КАМАЗ2031
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Нефтехимик2027
9 Арсенал Т2027
10 СКА-Хабаровск2026
11 Шинник2026
12 Енисей2022
13 Черноморец2021
14 Волга Ул2021
15 Уфа2019
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол2016
18
Зона вылета
Чайка2011

