Ротор - Челябинск 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 18:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
24 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Челябинск, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|22.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 12-й тур
|1 : 0
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|0 : 0
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|4 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|3 : 3
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 1
|05.11.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|20
|45
| 2
Повышение
|Урал
|20
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|20
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|20
|34
|5
|КАМАЗ
|20
|31
|6
|Челябинск
|19
|29
|7
|Ротор
|19
|29
|8
|Нефтехимик
|20
|27
|9
|Арсенал Т
|20
|27
|10
|СКА-Хабаровск
|20
|26
|11
|Шинник
|20
|26
|12
|Енисей
|20
|22
|13
|Черноморец
|20
|21
|14
|Волга Ул
|20
|21
|15
|Уфа
|20
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|20
|11