Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 19:00
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
24 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Трабзонспор, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Чагдаш Атан
|Нури Шахин
История личных встреч
|15.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 3
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|23.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|06.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 1
|14.01.2023
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 0
|22.05.2022
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 1
|25.12.2021
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|0 : 0
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.02.2021
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|22.10.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|13
|31
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|12
|25
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|13
|24
|5
|Гёзтепе
|13
|23
|6
|Газиантеп
|13
|22
|7
|Бешикташ
|13
|21
|8
|Коджаэлиспор
|13
|15
|9
|Аланьяспор
|13
|15
|10
|Коньяспор
|12
|14
|11
|Ризеспор
|13
|14
|12
|Истанбул Башакшехир
|12
|13
|13
|Антальяспор
|12
|13
|14
|Касымпаша
|13
|13
|15
|Генчлербирлиги
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|13
|8