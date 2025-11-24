23:31 ()
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 19:00
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
24 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Трабзонспор, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
Турция Нури Шахин
История личных встреч
15.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Истанбул Башакшехир0 : 3Трабзонспор
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Трабзонспор1 : 0Истанбул Башакшехир
18.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Истанбул Башакшехир0 : 1Трабзонспор
23.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Трабзонспор1 : 1Истанбул Башакшехир
06.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Истанбул Башакшехир3 : 1Трабзонспор
14.01.2023 Турция - Суперлига 19-й тур Трабзонспор1 : 0Истанбул Башакшехир
22.05.2022 Турция - Суперлига 38-й тур Истанбул Башакшехир3 : 1Трабзонспор
25.12.2021 Турция - Суперлига 19-й тур Трабзонспор0 : 0Истанбул Башакшехир
24.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Трабзонспор0 : 0Истанбул Башакшехир
19.02.2021 Турция - Суперлига 26-й тур Истанбул Башакшехир0 : 1Трабзонспор
07.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 2 : 1Истанбул Башакшехир
31.10.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Истанбул Башакшехир1 : 0
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4Истанбул Башакшехир
22.10.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 0Истанбул Башакшехир
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Трабзонспор1 : 1
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Трабзонспор
25.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Трабзонспор2 : 0
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Трабзонспор
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Трабзонспор4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1332
2
Лига чемпионов
Фенербахче1331
3
Лига Европы
Трабзонспор1225
4
Лига конференций
Самсунспор1324
5 Гёзтепе1323
6 Газиантеп1322
7 Бешикташ1321
8 Коджаэлиспор1315
9 Аланьяспор1315
10 Коньяспор1214
11 Ризеспор1314
12 Истанбул Башакшехир1213
13 Антальяспор1213
14 Касымпаша1313
15 Генчлербирлиги1311
16
Зона вылета
Эюпспор139
17
Зона вылета
Кайсериспор139
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк138

