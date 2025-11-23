«Краснодар» снова возглавил таблицу РПЛ после ничейного матча с «Локомотивом» в 16-м туре

Дата публикации: 23-11-2025 21:59

В московском поединке 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сошлись команды столичного «Локомотива» и «Краснодара». Матч принимала «РЖД Арена» в Москве, а главным судьей назначили Егора Егорова из Нижнего Новгорода. Встреча прошла в напряжённой борьбе и завершилась ничейным результатом с итоговым счетом 1:1.

Активнее в игру вошли железнодорожники: уже на 11-й минуте нападающий Александр Руденко отличился и вывел «Локомотив» вперёд. Однако радость хозяев поля длилась недолго - уже на 15-й минуте полузащитник гостей Дуглас Аугусто восстановил равновесие, красиво пробив по воротам после розыгрыша атаки. До конца первого тайма обе команды пробовали развить успех, но защита соперников действовала организованно и не позволяла создавать опасные моменты у ворот.

Вторая половина игры прошла под диктовку интриги - оба коллектива стремились склонить чашу весов в свою пользу, однако удача в этот вечер сопутствовала защите. Вратари надёжно справлялись с ударами, а линии полузащиты эффективно разрушали атаки. В итоге матч завершился ничейным результатом, порадовав болельщиков качественной и эмоциональной борьбой.

После этой встречи «Краснодар» с 34 очками сумел вернуться на первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, опередив ближайших преследователей. «Локомотив» набрал 31 балл и закрепился на четвёртой позиции, сохраняя хорошие шансы на продолжение борьбы за верхние строчки.

Следующий тур обещает быть не менее интересным: московский «Локомотив» отправится в гости к команде «Ростов», а «Краснодар» на своем стадионе примет коллектив «Крылья Советов». Все поклонники футбола с нетерпением ждут новых захватывающих матчей чемпионата!