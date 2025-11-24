23:31 ()
Заря - Александрия 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 18:00
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
24 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Заря
Александрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Александрия, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
23.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Александрия2 : 1Заря
17.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур Заря1 : 2Александрия
03.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур Александрия0 : 0Заря
18.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур Заря0 : 0Александрия
28.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Александрия0 : 2Заря
18.11.2022 Украина - Премьер-лига 14-й тур Заря4 : 1Александрия
29.11.2021 Украина - Премьер-лига 16-й тур Александрия0 : 1Заря
25.07.2021 Украина - Премьер-лига 1-й тур Заря0 : 1Александрия
09.05.2021 Украина - Премьер-лига 26-й тур Заря2 : 1Александрия
21.04.2021 Кубок Украины 1/2 финала Александрия1 : 1 3 : 4Заря
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Заря
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Заря1 : 0
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Заря
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Заря1 : 1
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Заря
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Александрия0 : 3
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Александрия
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Александрия0 : 1
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Александрия
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Александрия0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1324
4 Колос1322
5 Кривбасс1321
6 Динамо К1320
7 Металлист 19251320
8 Заря1219
9 Карпаты1318
10 Верес1317
11 Оболонь-Бровар1316
12 Кудровка1314
13
Стыковая зона
Эпицентр1310
14
Стыковая зона
Рух В1310
15
Зона вылета
Александрия129
16
Зона вылета
Полтава136

Отзывы и комментарии к матчу

