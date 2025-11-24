Заря - Александрия 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 18:00
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
24 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Александрия, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Александрия
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|23.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|18.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|18.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|29.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|25.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Кубок Украины
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|13
|26
| 3
Лига конференций
|Полесье
|13
|24
|4
|Колос
|13
|22
|5
|Кривбасс
|13
|21
|6
|Динамо К
|13
|20
|7
|Металлист 1925
|13
|20
|8
|Заря
|12
|19
|9
|Карпаты
|13
|18
|10
|Верес
|13
|17
|11
|Оболонь-Бровар
|13
|16
|12
|Кудровка
|13
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|13
|10
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Александрия
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Полтава
|13
|6