Дата публикации: 23-11-2025 23:07

В 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии состоялся зрелищный поединок между командами «Аль-Наср» из Эр-Рияда и «Аль-Халидж» из города Сайхат. Матч проходил на домашнем стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде и завершился уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Открыл счёт в матче форвард «Аль-Насра» Жоау Феликс на 39-й минуте, реализовав отличную комбинацию и отправив мяч в ворота гостей. Уже на 42-й минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Уэсли, который использовал ошибку защиты соперника и точно пробил по воротам. Во втором тайме футболисты «Аль-Халиджа» сумели быстро отыграть один мяч − на 47-й минуте отличился хавбек Мурад Аль-Хавсави, укрепив интригу в матче.

Однако игроки «Аль-Насра» не позволили сопернику приблизиться вплотную. На 77-й минуте сенегальский нападающий Садио Мане восстановил разрыв в два мяча, после чего у «Аль-Халиджа» шансов отыграться практически не осталось. Гости к тому же получили кадровые потери − на 90+2-й минуте полузащитник Димитриос Курбелис был удалён с поля после споры с арбитром и нарушений. Окончательную точку поставил лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который на 90+6-й минуте реализовал отличный момент и довёл счёт до крупного − 4:1.

После этого убедительного успеха «Аль-Наср» продолжает возглавлять турнирную таблицу Про-лиги Саудовской Аравии, набрав 27 очков за сыгранные туры. В свою очередь, «Аль-Халидж» с 14 очками занимает шестое место, демонстрируя достойный уровень, несмотря на поражение. Болельщики отмечают отличную форму команды из Эр-Рияда и вклад звёздных футболистов в этот успех.