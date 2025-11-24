Умер легендарный бомбардир «Спартака» Никита Симонян на 100-м году жизни

Дата публикации: 24-11-2025 00:08

На 100-м году жизни ушел из жизни легендарный футболист, олимпийский чемпион и самый результативный игрок в истории московского «Спартака» Никита Симонян. О трагической новости сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

«Всё, что вам рассказали про Никиту Павловича, - правда. Его больше нет. Это случилось совсем недавно, буквально около часа назад. Это настоящий кошмар», - поделился эмоциями Александр Мирзоян в разговоре с корреспондентом издания «Чемпионат» Егором Кабаком.

Никита Павлович Симонян - фигура, навсегда вписанная в золотую летопись отечественного спорта. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом СССР в роли игрока, а уже позднее два раза приводил команду к титулу в статусе главного тренера. Его имя ассоциируется с великими победами красно-белых, а фанаты футбола всех поколений по праву считают Симоняна одной из самых значимых личностей в истории российского футбола.

Также Симонян был участником и победителем Олимпиады 1956 года, когда сборная СССР под его руководством добилась потрясающего успеха, завоевав золотые медали на летних Играх в Мельбурне. Он много лет посвятил развитию футбола в России, работал на различных руководящих постах в федерации, воспитав не одно поколение талантливых футболистов. Память о Никите Павловиче навсегда останется в сердцах болельщиков и коллег по спорту. Его вклад в развитие российского футбола невозможно переоценить, ведь его жизнь и спортивная карьера - пример для миллионов любителей футбола.