Погонь - Заглембе Л 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 20:00
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
24 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Погонь
Заглембе Л

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Заглембе Л, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Погонь1 : 0Заглембе Л
28.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Заглембе Л2 : 2Погонь
10.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Погонь0 : 2Заглембе Л
03.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Заглембе Л1 : 0Погонь
11.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Заглембе Л0 : 1Погонь
27.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Погонь3 : 0Заглембе Л
13.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Погонь2 : 1Заглембе Л
15.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Заглембе Л2 : 0Погонь
07.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Заглембе Л1 : 1Погонь
19.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Погонь1 : 0Заглембе Л
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Погонь1 : 2
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 0Погонь
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Погонь2 : 1
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 2Погонь
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Погонь2 : 1
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Заглембе Л2 : 0
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Заглембе Л
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Заглембе Л
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л3 : 1
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1630
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Лех П1524
5 Ракув1523
6 Корона1623
7 Радомяк1622
8 Краковия1522
9 Заглембе Л1421
10 Мотор1519
11 Легия1518
12 Арка1618
13 Видзев1617
14 Погонь1517
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Лехия1614
18
Зона вылета
Пяст1414

