Погонь - Заглембе Л 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 20:00
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
24 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Составы команд
Погонь
Щецин
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Томас Томасберг
|Томас Томасберг
История личных встреч
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Польша - Экстракласса
|24-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|11.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|3 : 0
|13.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 1
|15.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|2 : 0
|07.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 1
|19.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 2
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|16
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|15
|24
|5
|Ракув
|15
|23
|6
|Корона
|16
|23
|7
|Радомяк
|16
|22
|8
|Краковия
|15
|22
|9
|Заглембе Л
|14
|21
|10
|Мотор
|15
|19
|11
|Легия
|15
|18
|12
|Арка
|16
|18
|13
|Видзев
|16
|17
|14
|Погонь
|15
|17
|15
|ГКС Катовице
|15
|17
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Лехия
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Пяст
|14
|14