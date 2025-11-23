Эльче - Реал Мадрид 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 22:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
23 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Мадрид, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|4
|зщ
|Бамбо Диаби
|8
|пз
|Марк Агуадо
|30
|пз
|Родриго Мендоса
|14
|пз
|Алейс Фебас
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|20
|нп
|Альваро Родригес
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|21
|пз
|Браим Диас
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|15.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 0
|19.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|30.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|22.02.2015
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|23.09.2014
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 1
|22.02.2014
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Эльче» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Сельта
|13
|16
|11
|Алавес
|13
|15
|12
|Райо Вальекано
|12
|15
|13
|Эльче
|12
|15
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|12
|12
|17
|Осасуна
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8