Эльче - Реал Мадрид 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 22:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
23 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Эльче
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Мадрид, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Мадрид
Мадрид
1АргентинаврМатиас Дитуро
15ИспаниязщАльваро Нуньес
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
23ИспаниязщВиктор Чуст
3ИспаниязщАдрия Педроса
4СенегалзщБамбо Диаби
8ИспанияпзМарк Агуадо
30ИспанияпзРодриго Мендоса
14ИспанияпзАлейс Фебас
10ИспаниянпРафаэль Мир
20УругвайнпАльваро Родригес
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщРауль Асенсио
18ИспаниязщАльваро Фернандес
24ИспаниязщДин Хёйсен
5АнглияпзДжуд Беллингем
8УругвайпзФедерико Вальверде
21ИспанияпзБраим Диас
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
15ТурциянпАрда Гюлер
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ИспанияЭдер Сарабия
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
15.02.2023Испания - Примера21-й турРеал Мадрид4 : 0Эльче
19.10.2022Испания - Примера10-й турЭльче0 : 3Реал Мадрид
23.01.2022Испания - Примера22-й турРеал Мадрид2 : 2Эльче
20.01.2022Кубок Испании1/8 финалаЭльче1 : 2 ДВРеал Мадрид
30.10.2021Испания - Примера12-й турЭльче1 : 2Реал Мадрид
13.03.2021Испания - Примера27-й турРеал Мадрид2 : 1Эльче
30.12.2020Испания - Примера16-й турЭльче1 : 1Реал Мадрид
22.02.2015Испания - Примера24-й турЭльче0 : 2Реал Мадрид
23.09.2014Испания - Примера5-й турРеал Мадрид5 : 1Эльче
22.02.2014Испания - Примера25-й турРеал Мадрид3 : 0Эльче
07.11.2025Испания — Примера12-й турЭльче1 : 1
02.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 1Эльче
25.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 0Эльче
19.10.2025Испания — Примера9-й турЭльче0 : 0
05.10.2025Испания — Примера8-й тур3 : 1Эльче
09.11.2025Испания — Примера12-й тур0 : 0Реал Мадрид
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Реал Мадрид
01.11.2025Испания — Примера11-й турРеал Мадрид4 : 0
26.10.2025Испания — Примера10-й турРеал Мадрид2 : 1
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРеал Мадрид1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Эльче» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1317
9 Севилья1216
10 Сельта1316
11 Алавес1315
12 Райо Вальекано1215
13 Эльче1215
14 Реал Сосьедад1213
15 Валенсия1313
16 Мальорка1212
17 Осасуна1211
18
Зона вылета
Жирона1210
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо128

Отзывы и комментарии к матчу

