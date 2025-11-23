05:12 ()
Аль-Наср - Аль-Халидж 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 19:30
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
23 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
Аль-Наср
Аль-Халидж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Халидж, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Халидж
Сайхат
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
21.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Халидж
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Халидж1 : 3Аль-Наср
01.05.2024 Кубок Короля 1/2 финала Аль-Наср3 : 1Аль-Халидж
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Халидж0 : 1Аль-Наср
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Халидж
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 3Аль-Наср
05.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 4-й тур Аль-Наср4 : 0
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Наср2 : 1
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср1 : 2
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 2Аль-Наср
06.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 4Аль-Халидж
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Халидж4 : 4
27.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Халидж1 : 1 5 : 3
24.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 1 : 1Аль-Халидж
19.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Халидж4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср824
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль923
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун821
4 Аль-Ахли919
5 Аль-Кадисия917
6 Аль-Халидж814
7 Аль-Иттихад914
8 Неом813
9 Аль-Иттифак912
10 Аль-Фейха911
11 Аль-Хазм99
12 Аль-Холуд99
13 Эр-Рияд98
14 Аль-Шабаб87
15 Дамак95
16
Зона вылета
Аль-Фатех95
17
Зона вылета
Аль-Охдуд84
18
Зона вылета
Аль-Наджма91

