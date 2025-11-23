Аль-Наср - Аль-Халидж 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 19:30
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
23 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Халидж, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Халидж
Сайхат
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|21.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 0
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 3
|01.05.2024
|Кубок Короля
|1/2 финала
|3 : 1
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|05.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 2
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 2
|06.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 4
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|4 : 4
|27.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|24.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|8
|24
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|9
|23
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|8
|21
|4
|Аль-Ахли
|9
|19
|5
|Аль-Кадисия
|9
|17
|6
|Аль-Халидж
|8
|14
|7
|Аль-Иттихад
|9
|14
|8
|Неом
|8
|13
|9
|Аль-Иттифак
|9
|12
|10
|Аль-Фейха
|9
|11
|11
|Аль-Хазм
|9
|9
|12
|Аль-Холуд
|9
|9
|13
|Эр-Рияд
|9
|8
|14
|Аль-Шабаб
|8
|7
|15
|Дамак
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|9
|5
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|9
|1