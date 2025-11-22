22:48 ()
ПСЖ - Гавр 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 22:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Ноября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
ПСЖ
Гавр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Гавр, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция).

Составы команд
ПСЖ
Париж
Гавр
Гавр
30ФранцияврЛюка Шевалье
6УкраиназщИлья Забарный
21ФранциязщЛукас Эрнандес
5Бразилиязщ Маркиньос
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
24ФранцияпзСенни Маюлу
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
49ФранциянпИбрагим Мбайе
99СенегалврМори Дио
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
7ВенгрияпзЛоик Него
15ЯпонияпзАюму Секо
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
14ФранцияпзРассул Ндиайе
8МароккопзЯсин Кехта
10ШвейцарияпзФеликс Мамбимби
45СенегалпзИсса Сумаре
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
19.04.2025Франция — Лига 130-й турПСЖ2 : 1Гавр
16.08.2024Франция — Лига 11-й турГавр1 : 4ПСЖ
27.04.2024Франция - Лига 131-й турПСЖ3 : 3Гавр
03.12.2023Франция - Лига 114-й турГавр0 : 2ПСЖ
21.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиПСЖ2 : 0Гавр
12.07.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиГавр0 : 9ПСЖ
19.04.2009Франция - Лига 132-й турПСЖ3 : 0Гавр
15.11.2008Франция - Лига 114-й турГавр1 : 3ПСЖ
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 3ПСЖ
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турПСЖ1 : 2
01.11.2025Франция — Лига 111-й турПСЖ1 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур1 : 1ПСЖ
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур0 : 3ПСЖ
08.11.2025Франция — Лига 112-й турГавр1 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Гавр
29.10.2025Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур0 : 1Гавр
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур6 : 2Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1227
2
Лига чемпионов
Марсель1225
3
Лига чемпионов
Ланс1225
4
Лига чемпионов
Страсбург1222
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1217
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

