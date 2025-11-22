ПСЖ - Гавр 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 22:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Ноября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Гавр, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Гавр
Гавр
|30
|вр
|Люка Шевалье
|6
|зщ
|Илья Забарный
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|5
|зщ
|Маркиньос
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|99
|вр
|Мори Дио
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|7
|пз
|Лоик Него
|15
|пз
|Аюму Секо
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|8
|пз
|Ясин Кехта
|10
|пз
|Феликс Мамбимби
|45
|пз
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Дидье Дигар
История личных встреч
|19.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 9
|19.04.2009
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|15.11.2008
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|12
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7