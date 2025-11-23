Динамо-Брест - Динамо Мн 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 16:45
Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
23 Ноября 2025 года в 17:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Динамо Мн, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|5 : 0
|07.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|04.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|06.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 3
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|10.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 4
|07.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|3 : 0
|31.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|28
|59
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|28
|54
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Неман
|29
|45
|6
|Торпедо-БелАЗ
|28
|45
|7
|Ислочь
|28
|45
|8
|Минск
|28
|45
|9
|Гомель
|28
|40
|10
|БАТЭ
|28
|37
|11
|Арсенал Дз
|29
|33
|12
|Витебск
|29
|28
|13
|Нафтан
|28
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|28
|25
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|29
|21
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|28
|11