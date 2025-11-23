05:12 ()
Воскресенье 23 ноября
Динамо-Брест - Динамо Мн 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:45
Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
23 Ноября 2025 года в 17:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Динамо-Брест
Динамо Мн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Динамо Мн, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Динамо Мн5 : 0Динамо-Брест
07.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест1 : 1Динамо Мн
04.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Динамо Мн1 : 0Динамо-Брест
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 3Динамо Мн
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1Динамо-Брест
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн0 : 0Динамо-Брест
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест1 : 3Динамо Мн
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0Динамо-Брест
10.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест1 : 1Динамо Мн
12.09.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 4Динамо-Брест
07.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 3 : 0Динамо-Брест
31.10.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 0
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Динамо-Брест
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 1
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0Динамо-Брест
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Динамо Мн1 : 0
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Динамо Мн
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 3Динамо Мн
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2854
4 Динамо-Брест2848
5 Неман2945
6 Торпедо-БелАЗ2845
7 Ислочь2845
8 Минск2845
9 Гомель2840
10 БАТЭ2837
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2825
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2811

