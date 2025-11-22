22:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Легия - Лехия 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 21:15
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
22 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Легия
Лехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Лехия, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
21.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Легия2 : 1Лехия
18.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Лехия0 : 2Легия
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Лехия1 : 0Легия
04.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Легия2 : 1Лехия
02.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Легия2 : 1Лехия
03.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Лехия3 : 1Легия
25.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Лехия0 : 1Легия
05.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Легия2 : 0Лехия
15.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 6-й тур Лехия0 : 0Легия
04.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Лехия0 : 2Легия
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Легия1 : 2
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1Легия
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 1Легия
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Легия0 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 2Легия
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Лехия2 : 1
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Лехия1 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Лехия
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 2Лехия
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Лехия1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1423
5 Радомяк1522
6 Краковия1422
7 Заглембе Л1421
8 Лех П1421
9 Корона1520
10 Арка1518
11 Легия1417
12 Видзев1517
13 Погонь1517
14 ГКС Катовице1517
15 Мотор1416
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1513
18
Зона вылета
Пяст1311

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close