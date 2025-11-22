22:49 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Волендам - Твенте 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 19:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
22 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Аарле-Рикстел, Нидерланды);
Волендам
Твенте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Твенте, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Твенте
Энсхеде
1НидерландыврКайне ван Увелен
2НидерландызщДерон Пейн
3ТогозщМавуна Амевор
20НидерландызщНик Версхурен
32НидерландызщYannick Leliendal
8НидерландыпзГибсон Ях
18НидерландыпзNordin Bakala
40НидерландыпзRobin van Cruijsen
11НидерландыпзАурелио Ухлерс
10КюрасаонпБрандлей Кювас
9НидерландынпHenk Veerman
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
23ИзраильзщСтав Лемкин
43НидерландызщРуд Нейстад
39НидерландызщМатс Ротс
32БельгияпзАрно Версейрен
6АлжирпзРамиз Зерруки
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
27НорвегияпзСондре Эрьясетер
11НидерландынпДан Ротс
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турТвенте7 : 2Волендам
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВолендам0 : 2Твенте
12.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турТвенте3 : 0Волендам
28.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВолендам1 : 0Твенте
15.03.2019Нидерланды - Первый дивизион29-й турТвенте5 : 0Волендам
07.12.2018Нидерланды - Первый дивизион17-й турВолендам1 : 2Твенте
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й турВолендам2 : 1
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й тур3 : 1Волендам
29.10.2025Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 2Волендам
25.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й турВолендам3 : 0
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й тур3 : 1Волендам
07.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й турТвенте0 : 0
02.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й тур1 : 1Твенте
30.10.2025Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 4Твенте
26.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й турТвенте2 : 3
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й тур3 : 3Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1231
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

