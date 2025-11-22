Волендам - Твенте 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 19:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
22 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Аарле-Рикстел, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Твенте, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|2
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|8
|пз
|Гибсон Ях
|18
|пз
|Nordin Bakala
|40
|пз
|Robin van Cruijsen
|11
|пз
|Аурелио Ухлерс
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|9
|нп
|Henk Veerman
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|пз
|Арно Версейрен
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|7 : 2
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|12.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|15.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|5 : 0
|07.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 1
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9