Аякс - Эксельсиор 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 19:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
22 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эксельсиор, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Эксельсиор
Роттердам
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|41
|зщ
|Джеральд Алдерс
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|10
|пз
|Оскар Глух
|6
|пз
|Юри Регер
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|17
|зщ
|Nolan Martens
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Каспер Видель
|5
|зщ
|Stan Hendrikx
|23
|пз
|Иракли Егоян
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|11
|пз
|Гьян де Регт
|6
|пз
|Адам Карлен
|9
|нп
|Шимон Влодарчик
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|29.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 4
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|7 : 1
|13.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|6 : 2
|11.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 7
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|3 : 1
|19.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|29.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0 ДВ
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9