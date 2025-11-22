22:49 ()
Аякс - Эксельсиор 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 19:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
22 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Аякс
Эксельсиор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Эксельсиор, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Эксельсиор
Роттердам
22НидерландыврРемко Пасвер
3ДаниязщАнтон Гоэи
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
41НидерландызщДжеральд Алдерс
8НидерландыпзКеннет Тейлор
10ИзраильпзОскар Глух
6НидерландыпзЮри Регер
17НорвегиянпОливер Эдвардсен
11БельгиянпМика Годтс
25НидерландынпВаут Вегорст
1НидерландыврСтейн ван Гассел
17БельгиязщNolan Martens
3НидерландызщРик Мейссен
4ШвециязщКаспер Видель
5НидерландызщStan Hendrikx
23ГрузияпзИракли Егоян
30НидерландыпзДеренсили Санчес-Фернандес
10НидерландыпзНоа Науйокс
11НидерландыпзГьян де Регт
6ШвецияпзАдам Карлен
9ПольшанпШимон Влодарчик
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАякс2 : 2Эксельсиор
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турЭксельсиор2 : 2Аякс
29.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турЭксельсиор1 : 4Аякс
16.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАякс7 : 1Эксельсиор
13.04.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАякс6 : 2Эксельсиор
11.11.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турЭксельсиор1 : 7Аякс
06.05.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турЭксельсиор1 : 2Аякс
14.12.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турАякс3 : 1Эксельсиор
19.03.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турЭксельсиор1 : 1Аякс
29.10.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАякс1 : 0Эксельсиор
09.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 1Аякс
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турАякс0 : 3
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турАякс1 : 1
26.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 3Аякс
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур5 : 1Аякс
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й турЭксельсиор1 : 2
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й тур2 : 2Эксельсиор
29.10.2025Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 0 ДВЭксельсиор
26.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 0Эксельсиор
19.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турЭксельсиор1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1231
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

Отзывы и комментарии к матчу

