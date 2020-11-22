Краковия - Мотор 22 Ноября прямая трансляция

22:50 ()
Начало трансляции: 22-11-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
22 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Краковия
Мотор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Мотор, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
26.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Мотор0 : 1Краковия
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Краковия6 : 2Мотор
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 0Краковия
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Краковия0 : 0
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Краковия
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Краковия2 : 0
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Краковия
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Мотор1 : 1
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 2Мотор
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Мотор3 : 0
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор2 : 5
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 0Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1423
5 Радомяк1522
6 Краковия1422
7 Заглембе Л1421
8 Лех П1421
9 Корона1520
10 Арка1518
11 Легия1417
12 Видзев1517
13 Погонь1517
14 ГКС Катовице1517
15 Мотор1416
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1513
18
Зона вылета
Пяст1311

