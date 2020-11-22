Краковия - Мотор 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
22 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Мотор, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша).
Составы команд
Краковия
Краков
Мотор
Люблин
Главные тренеры
|Лука Элснер
История личных встреч
|26.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|6 : 2
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 2
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 5
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|15
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|14
|26
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|14
|23
|5
|Радомяк
|15
|22
|6
|Краковия
|14
|22
|7
|Заглембе Л
|14
|21
|8
|Лех П
|14
|21
|9
|Корона
|15
|20
|10
|Арка
|15
|18
|11
|Легия
|14
|17
|12
|Видзев
|15
|17
|13
|Погонь
|15
|17
|14
|ГКС Катовице
|15
|17
|15
|Мотор
|14
|16
| 16
Зона вылета
|Лехия
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Пяст
|13
|11