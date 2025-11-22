Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|8
|пз
|Алекс Скотт
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|10
|пз
|Райан Кристи
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|9
|нп
|Эванилсон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|3
|зщ
|Макс Килман
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|24.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|20
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|6
|Астон Вилла
|11
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|18
|9
|Борнмут
|11
|18
|10
|Кристал Пэлас
|11
|17
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|16
|12
|Брентфорд
|11
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|11
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|2