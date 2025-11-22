22:46 ()
Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1 Сербия вр Джордже Петрович
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
20 Испания зщ Алехандро Хименес
18 Франция зщ Бафоде Диаките
8 Англия пз Алекс Скотт
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
10 Шотландия пз Райан Кристи
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
9 Бразилия нп Эванилсон
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
3 Англия зщ Макс Килман
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
27 Франция пз Сунгуту Магасса
28 Чехия пз Томаш Соучек
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Англия нп Каллум Уилсон
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Борнмут0 : 2Вест Хэм Юнайтед
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Борнмут
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 0Борнмут
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут0 : 4Вест Хэм Юнайтед
24.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Борнмут
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Борнмут
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут2 : 2Вест Хэм Юнайтед
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 4 : 0Борнмут
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Борнмут
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Борнмут2 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 3 : 3Борнмут
03.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Борнмут3 : 1
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
3
Лига чемпионов
Челси1120
4
Лига чемпионов
Сандерленд1119
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур1118
6 Астон Вилла1118
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Ливерпуль1118
9 Борнмут1118
10 Кристал Пэлас1117
11 Брайтон энд Хоув Альбион1116
12 Брентфорд1116
13 Эвертон1115
14 Ньюкасл Юнайтед1112
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1111
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест119
20
Зона вылета
Вулверхэмптон112

Отзывы и комментарии к матчу

