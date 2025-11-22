22:46 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Чайка - Нефтехимик 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 14:00
22 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Чайка
Нефтехимик

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Нефтехимик, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияДмитрий Владимирович Комбаров
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
11.10.2025Россия — Лига PARI14-й турНефтехимик2 : 3Чайка
05.04.2025Россия — Мелбет Первая лига27-й турНефтехимик2 : 1Чайка
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турЧайка4 : 0Нефтехимик
15.05.2021ФНЛ - Первый дивизион42-й турЧайка1 : 0Нефтехимик
01.08.2020ФНЛ - Первый дивизион1-й турНефтехимик1 : 1Чайка
05.10.2019ФНЛ - Первый дивизион16-й турЧайка0 : 2Нефтехимик
16.11.2025Россия — Лига PARI19-й тур4 : 1Чайка
08.11.2025Россия — Лига PARI18-й тур1 : 0Чайка
03.11.2025Россия — Лига PARI17-й турЧайка0 : 2
25.10.2025Россия — Лига PARI16-й тур3 : 2Чайка
20.10.2025Россия — Лига PARI15-й турЧайка0 : 1
15.11.2025Россия — Лига PARI19-й турНефтехимик1 : 0
08.11.2025Россия — Лига PARI18-й тур1 : 1Нефтехимик
03.11.2025Россия — Лига PARI17-й турНефтехимик1 : 1
30.10.2025Fonbet Кубок России1/8 финала1 : 1 1 : 3Нефтехимик
25.10.2025Россия — Лига PARI16-й тур3 : 2Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1942
2
Повышение
Урал1939
3
Плей-офф за повышение
Родина1934
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1933
5 КАМАЗ1930
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Арсенал Т1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Шинник1925
11 Нефтехимик1924
12 Енисей1921
13 Волга Ул2021
14 Черноморец1920
15 Уфа1919
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол1915
18
Зона вылета
Чайка1911

Отзывы и комментарии к матчу

