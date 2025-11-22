Чайка - Нефтехимик 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 14:00
22 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Нефтехимик, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 3
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|4 : 0
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|1 : 0
|01.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 1
|05.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 2
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 1
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 1
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|19
|42
| 2
Повышение
|Урал
|19
|39
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|19
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|19
|33
|5
|КАМАЗ
|19
|30
|6
|Челябинск
|19
|29
|7
|Ротор
|19
|29
|8
|Арсенал Т
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Шинник
|19
|25
|11
|Нефтехимик
|19
|24
|12
|Енисей
|19
|21
|13
|Волга Ул
|20
|21
|14
|Черноморец
|19
|20
|15
|Уфа
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Чайка
|19
|11