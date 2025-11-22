22:47 ()
Алавес - Сельта 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 15:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
22 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Алавес
Сельта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Сельта, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Сельта
Виго
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
3МароккозщЮссеф Энрикес
5ИспаниязщХон Пачеко
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
8ИспанияпзАнтонио Бланко
4ИспанияпзДенис Суарес
10ИспанияпзКарлес Аленья
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
15АргентинанпЛукас Бое
13РумынияврЙонуц Раду
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
32ИспаниязщХави Родригес
5ИспаниязщСерхио Каррейра
3ИспаниязщОскар Мингеса
22ИспанияпзУго Сотело
6ГвинеяпзИлаш Мориба
9ИспаниянпФерран Жутгла
7ИспаниянпБорха Иглесиас
18ИспаниянпПабло Дуран
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Коудет
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
27.01.2025Испания — Примера21-й турАлавес1 : 1Сельта
16.08.2024Испания — Примера1-й турСельта2 : 1Алавес
27.04.2024Испания - Примера33-й турАлавес3 : 0Сельта
28.09.2023Испания - Примера7-й турСельта1 : 1Алавес
07.05.2022Испания - Примера35-й турСельта4 : 0Алавес
27.11.2021Испания - Примера15-й турАлавес1 : 2Сельта
04.04.2021Испания - Примера29-й турАлавес1 : 3Сельта
20.12.2020Испания - Примера14-й турСельта2 : 0Алавес
21.06.2020Испания - Примера30-й турСельта6 : 0Алавес
20.10.2019Испания - Примера9-й турАлавес2 : 0Сельта
08.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Алавес
02.11.2025Испания — Примера11-й турАлавес2 : 1
26.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 0Алавес
20.10.2025Испания — Примера9-й турАлавес0 : 0
05.10.2025Испания — Примера8-й турАлавес3 : 1
09.11.2025Испания — Примера12-й турСельта2 : 4
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 3Сельта
02.11.2025Испания — Примера11-й тур1 : 2Сельта
26.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 3Сельта
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турСельта2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1228
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1217
9 Севилья1216
10 Алавес1215
11 Райо Вальекано1215
12 Эльче1215
13 Сельта1213
14 Реал Сосьедад1213
15 Мальорка1212
16 Осасуна1211
17 Жирона1210
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Леванте129
20
Зона вылета
Овьедо128

