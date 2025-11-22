Алавес - Сельта 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 15:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
22 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Сельта, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Сельта
Виго
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бое
|13
|вр
|Йонуц Раду
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|32
|зщ
|Хави Родригес
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|22
|пз
|Уго Сотело
|6
|пз
|Илаш Мориба
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|18
|нп
|Пабло Дуран
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|4 : 0
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 0
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|6 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 4
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Алавес
|12
|15
|11
|Райо Вальекано
|12
|15
|12
|Эльче
|12
|15
|13
|Сельта
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Мальорка
|12
|12
|16
|Осасуна
|12
|11
|17
|Жирона
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8