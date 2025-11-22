Урал - Спартак Кс 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 12:30
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
22 Ноября 2025 года в 13:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Спартак Кс, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
|04.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 0
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 4
|05.11.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|1 : 0
|17.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|0 : 2
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Мирослав Ромащенко только открывает для себя первый дивизион в качестве главного тренера. В обширном интервью «Чемпионату» многолетний помощник Черчесова в клубах и сборной раскрыл свою тренерскую философию, назвал фундаментальные отличия Первой лиги от РПЛ и объяснил неудачу Станковича в «Спартаке».Ромащенко раскрыл Олегу Лысенко план Б екатеринбуржцевЭксклюзив «Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ 0'Максим Воронов дебютировал за первую команду «Урала» в 16 лет «Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Первой лиги: «Урал» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|19
|42
| 2
Повышение
|Урал
|19
|39
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|19
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|19
|33
|5
|КАМАЗ
|19
|30
|6
|Челябинск
|19
|29
|7
|Ротор
|19
|29
|8
|Арсенал Т
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Шинник
|19
|25
|11
|Нефтехимик
|19
|24
|12
|Енисей
|19
|21
|13
|Волга Ул
|20
|21
|14
|Черноморец
|19
|20
|15
|Уфа
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Чайка
|19
|11