Урал - Спартак Кс 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 12:30
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
22 Ноября 2025 года в 13:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Урал
Спартак Кс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Спартак Кс, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
РоссияЕвгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
04.09.2025Россия — Лига PARI8-й турСпартак Кс1 : 1Урал
21.11.2025Россия — МФЛ30-й турУрал2 : 0
15.11.2025Россия — Лига PARI19-й тур1 : 0Урал
09.11.2025Россия — Лига PARI18-й тур0 : 2Урал
08.11.2025Россия — МФЛ29-й тур3 : 4Урал
05.11.2025Россия — Лига PARI14-й турУрал1 : 0
17.11.2025Россия — Лига PARI19-й турСпартак Кс0 : 2
10.11.2025Россия — Лига PARI18-й тур3 : 2Спартак Кс
02.11.2025Россия — Лига PARI17-й турСпартак Кс3 : 1
25.10.2025Россия — Лига PARI16-й тур2 : 2Спартак Кс
19.10.2025Россия — Лига PARI15-й тур1 : 0Спартак Кс
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Мирослав Ромащенко только открывает для себя первый дивизион в качестве главного тренера. В обширном интервью «Чемпионату» многолетний помощник Черчесова в клубах и сборной раскрыл свою тренерскую философию, назвал фундаментальные отличия Первой лиги от РПЛ и объяснил неудачу Станковича в «Спартаке».Ромащенко раскрыл Олегу Лысенко план Б екатеринбуржцевЭксклюзив «Опыт ЧМ-2018 очень помогает сейчас». Как экс-тренер сборной России ведёт «Урал» в РПЛ 0'Максим Воронов дебютировал за первую команду «Урала» в 16 лет «Уральский Ямаль». ЦСКА нашёл нового форварда — в клуб перейдёт талант из Первой лиги! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Первой лиги: «Урал» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1942
2
Повышение
Урал1939
3
Плей-офф за повышение
Родина1934
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1933
5 КАМАЗ1930
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Арсенал Т1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Шинник1925
11 Нефтехимик1924
12 Енисей1921
13 Волга Ул2021
14 Черноморец1920
15 Уфа1919
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол1915
18
Зона вылета
Чайка1911

Отзывы и комментарии к матчу

