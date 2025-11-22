Хайденхайм - Боруссия М 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия).
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|20
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|10
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Унион
|10
|12
|12
|Боруссия М
|10
|9
|13
|Гамбург
|10
|9
|14
|Вольфсбург
|10
|8
|15
|Аугсбург
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5