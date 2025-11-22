22:48 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Хайденхайм - Боруссия М 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Хайденхайм
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Боруссия М, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Боруссия М
Мёнхенгладбах
41ГерманияврДиант Рамай
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
3ГерманияпзЯн Шёппнер
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
17АвстрияпзМатиас Хонсак
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
18ГерманиянпМарвин Пирингер
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
29СШАзщДжозеф Скалли
5ГерманиязщМарвин Фридрих
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
9ФранциянпФранк Онора
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турХайденхайм0 : 3Боруссия М
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБоруссия М3 : 2Хайденхайм
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турХайденхайм1 : 1Боруссия М
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1Хайденхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1Хайденхайм
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур6 : 0Хайденхайм
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турХайденхайм1 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаХайденхайм0 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур3 : 1Хайденхайм
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турХайденхайм2 : 2
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турБоруссия М3 : 1
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур0 : 4Боруссия М
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБоруссия М0 : 3
17.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Штутгарт1021
5
Лига Европы
Байер1020
6
Лига конференций
Хоффенхайм1019
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1013
11 Унион1012
12 Боруссия М109
13 Гамбург109
14 Вольфсбург108
15 Аугсбург107
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц105
18
Зона вылета
Хайденхайм105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close