Рубин - Ахмат 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 18:30
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
22 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Рубин
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
История личных встреч
22.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 6-й турРубин3 : 3 4 : 3Ахмат
26.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 3-й турАхмат2 : 0Рубин
08.08.2025Россия — МФЛ18-й турРубин1 : 3Ахмат
20.07.2025Мир Российская Премьер-лига1-й турАхмат0 : 2Рубин
28.03.2025Россия — МФЛ3-й турАхмат0 : 3Рубин
01.03.2025Мир Российская Премьер-лига19-й турАхмат2 : 1Рубин
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяАхмат2 : 0Рубин
05.10.2024Мир Российская Премьер-лига11-й турРубин2 : 0Ахмат
13.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяРубин4 : 0Ахмат
31.03.2024Мир Российская Премьер-лига22-й турРубин2 : 1Ахмат
21.11.2025Россия — МФЛ30-й тур2 : 0Рубин
08.11.2025Мир Российская Премьер-лига15-й тур0 : 0Рубин
07.11.2025Россия — МФЛ29-й турРубин2 : 3
01.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й турРубин0 : 0
31.10.2025Россия — МФЛ28-й тур1 : 3Рубин
21.11.2025Россия — МФЛ30-й турАхмат0 : 1
09.11.2025Мир Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2
07.11.2025Россия — МФЛ29-й тур4 : 0Ахмат
02.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й тур2 : 0Ахмат
31.10.2025Россия — МФЛ28-й турАхмат2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1533
2 ЦСКА1533
3 Зенит1530
4 Локомотив М1530
5 Балтика1528
6 Спартак М1525
7 Акрон1621
8 Рубин1520
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1516
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1514
14
Стыковая зона
Оренбург1511
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

Отзывы и комментарии к матчу

