Барселона - Атлетик Б 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 17:15
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
22 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Барселона
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
13ИспанияврЖоан Гарсия
24ИспаниязщЭрик Гарсия
4УругвайзщРональд Араухо
3ИспаниязщАлекс Бальде
23ФранциязщЖюль Кунде
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
20ИспанияпзДани Ольмо
17ИспанияпзМарк Касадо
10ИспанияпзЛамин Ямаль
9ПольшанпРоберт Левандовски
7ИспаниянпФерран Торрес
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
7ИспаниянпАлекс Беренгер
10ИспаниянпНико Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
25.05.2025Испания — Примера38-й турАтлетик Б0 : 3Барселона
08.01.2025Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетик Б0 : 2Барселона
24.08.2024Испания — Примера2-й турБарселона2 : 1Атлетик Б
03.03.2024Испания - Примера27-й турАтлетик Б0 : 0Барселона
24.01.2024Кубок Испании1/4 финалаАтлетик Б4 : 2 ДВБарселона
22.10.2023Испания - Примера10-й турБарселона1 : 0Атлетик Б
12.03.2023Испания - Примера25-й турАтлетик Б0 : 1Барселона
23.10.2022Испания - Примера11-й турБарселона4 : 0Атлетик Б
27.02.2022Испания - Примера26-й турБарселона4 : 0Атлетик Б
20.01.2022Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б3 : 2 ДВБарселона
09.11.2025Испания — Примера12-й тур2 : 4Барселона
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур3 : 3Барселона
02.11.2025Испания — Примера11-й турБарселона3 : 1
26.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 1Барселона
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона6 : 1
09.11.2025Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 0Атлетик Б
01.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 2Атлетик Б
25.10.2025Испания — Примера10-й турАтлетик Б0 : 1
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАтлетик Б3 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1228
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1217
9 Севилья1216
10 Алавес1215
11 Райо Вальекано1215
12 Эльче1215
13 Сельта1213
14 Реал Сосьедад1213
15 Мальорка1212
16 Осасуна1211
17 Жирона1210
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Леванте129
20
Зона вылета
Овьедо128

Отзывы и комментарии к матчу

