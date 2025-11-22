Барселона - Атлетик Б 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 17:15
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
22 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|20
|пз
|Дани Ольмо
|17
|пз
|Марк Касадо
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|7
|нп
|Ферран Торрес
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 4
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Алавес
|12
|15
|11
|Райо Вальекано
|12
|15
|12
|Эльче
|12
|15
|13
|Сельта
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Мальорка
|12
|12
|16
|Осасуна
|12
|11
|17
|Жирона
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8