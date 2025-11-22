22:49 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Галатасарай - Генчлербирлиги 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
22 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Галатасарай
Генчлербирлиги

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Генчлербирлиги, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Генчлербирлиги
Анкара
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
02.05.2021 Турция - Суперлига 39-й тур Генчлербирлиги0 : 2Галатасарай
09.01.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Галатасарай6 : 0Генчлербирлиги
01.03.2020 Турция - Суперлига 24-й тур Галатасарай3 : 0Генчлербирлиги
05.10.2019 Турция - Суперлига 7-й тур Генчлербирлиги0 : 0Галатасарай
09.04.2018 Турция - Суперлига 28-й тур Генчлербирлиги1 : 0Галатасарай
03.11.2017 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай5 : 1Генчлербирлиги
11.03.2017 Турция - Суперлига 24-й тур Галатасарай3 : 2Генчлербирлиги
15.10.2016 Турция - Суперлига 7-й тур Генчлербирлиги0 : 1Галатасарай
13.03.2016 Турция - Суперлига 25-й тур Генчлербирлиги1 : 1Галатасарай
17.10.2015 Турция - Суперлига 8-й тур Галатасарай4 : 1Генчлербирлиги
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 0Галатасарай
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 3Галатасарай
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Галатасарай0 : 0
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Галатасарай3 : 1
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Галатасарай3 : 1
07.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Генчлербирлиги2 : 1
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 1 : 0Генчлербирлиги
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Генчлербирлиги1 : 2
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Генчлербирлиги
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Генчлербирлиги2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1229
2
Лига чемпионов
Фенербахче1228
3
Лига Европы
Трабзонспор1225
4
Лига конференций
Самсунспор1223
5 Гёзтепе1222
6 Бешикташ1220
7 Газиантеп1219
8 Аланьяспор1215
9 Коджаэлиспор1214
10 Ризеспор1214
11 Коньяспор1214
12 Истанбул Башакшехир1213
13 Антальяспор1213
14 Генчлербирлиги1211
15 Касымпаша1210
16
Зона вылета
Кайсериспор129
17
Зона вылета
Эюпспор128
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк127

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close