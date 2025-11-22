Галатасарай - Генчлербирлиги 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
22 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Генчлербирлиги, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Генчлербирлиги
Анкара
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|02.05.2021
|Турция - Суперлига
|39-й тур
|0 : 2
|09.01.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|6 : 0
|01.03.2020
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|3 : 0
|05.10.2019
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|0 : 0
|09.04.2018
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 0
|03.11.2017
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|5 : 1
|11.03.2017
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|3 : 2
|15.10.2016
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|0 : 1
|13.03.2016
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2015
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|4 : 1
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|3 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|07.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|12
|28
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|12
|25
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|12
|23
|5
|Гёзтепе
|12
|22
|6
|Бешикташ
|12
|20
|7
|Газиантеп
|12
|19
|8
|Аланьяспор
|12
|15
|9
|Коджаэлиспор
|12
|14
|10
|Ризеспор
|12
|14
|11
|Коньяспор
|12
|14
|12
|Истанбул Башакшехир
|12
|13
|13
|Антальяспор
|12
|13
|14
|Генчлербирлиги
|12
|11
|15
|Касымпаша
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|12
|7