Спарта - Фортуна 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 22:00
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
22 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Спарта
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Фортуна, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
1НидерландыврЙоэль Дроммель
2НидерландызщШуранди Самбо
3СуринамзщМарвин Янг
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5НидерландызщПатрик ван Анхольт
8НорвегияпзДжошуа Китолано
6НидерландыпзДжонатан де Гузман
7НидерландыпзМитчелл ван Берген
10НидерландыпзЛансе Дёйвестейн
11НидерландынпАюб Ауфкир
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
12ПортугалиязщИву Пинту
4БельгиязщШон Адевойе
44ИспаниязщИван Маркес
8НидерландызщЯспер Дахлаус
52НидерландыпзМохаммед Ихаттарен
18ГрецияпзДимитриос Лимниос
23НидерландыпзФилипп Бриттейн
80ШвейцарияпзРайан Фоссо-Имефак
11ФранцияпзМакан Айко
19НидерландынпПол Гладон
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
29.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турФортуна0 : 3Спарта
28.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турСпарта1 : 1Фортуна
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турСпарта4 : 0Фортуна
13.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турФортуна0 : 2Спарта
03.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турФортуна0 : 0Спарта
29.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турСпарта3 : 1Фортуна
16.04.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турФортуна3 : 0Спарта
12.09.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турСпарта3 : 1Фортуна
13.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турСпарта1 : 2Фортуна
13.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турФортуна0 : 1Спарта
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 0Спарта
02.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турСпарта0 : 1
30.10.2025Кубок Нидерландов1-й раундСпарта5 : 2
25.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й турСпарта1 : 0
19.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й тур0 : 2Спарта
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й турФортуна2 : 0
31.10.2025Нидерланды — Эредивизия11-й тур5 : 2Фортуна
28.10.2025Кубок Нидерландов1-й раунд0 : 1Фортуна
25.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й турФортуна1 : 2
19.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й тур1 : 0Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1231
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

