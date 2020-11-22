Спарта - Фортуна 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 22:00
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
22 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Фортуна, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Джонатан де Гузман
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|11
|нп
|Аюб Ауфкир
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|44
|зщ
|Иван Маркес
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|11
|пз
|Макан Айко
|19
|нп
|Пол Гладон
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Данни Бёйс
История личных встреч
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|16.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|12.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|28.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9