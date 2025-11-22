22:46 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Ньюкасл - Манчестер Сити 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 19:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
22 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
27 Германия нп Ник Вольтемаде
11 Англия нп Харви Барнс
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
20 Португалия пз Бернарду Силва
14 Испания пз Нико Гонсалес
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити4 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Манчестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Сити
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Сити
08.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити3 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Манчестер Сити4 : 1
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити3 : 1
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 3Манчестер Сити
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Манчестер Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
3
Лига чемпионов
Челси1120
4
Лига чемпионов
Сандерленд1119
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур1118
6 Астон Вилла1118
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Ливерпуль1118
9 Борнмут1118
10 Кристал Пэлас1117
11 Брайтон энд Хоув Альбион1116
12 Брентфорд1116
13 Эвертон1115
14 Ньюкасл Юнайтед1112
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1111
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест119
20
Зона вылета
Вулверхэмптон112

