Ньюкасл - Манчестер Сити 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 19:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
22 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|11
|нп
|Харви Барнс
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|20
|пз
|Бернарду Силва
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|13.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|20
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|6
|Астон Вилла
|11
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|18
|9
|Борнмут
|11
|18
|10
|Кристал Пэлас
|11
|17
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|16
|12
|Брентфорд
|11
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|11
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|2