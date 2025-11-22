Осасуна - Реал Сосьедад 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
22 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Серхио Эррера
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|23
|пз
|Абель Бретонес
|16
|пз
|Мой Гомес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|7
|пз
|Хон Монкайола
|11
|нп
|Энрике Барха
|9
|нп
|Рауль
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|18
|пз
|Карлос Солер
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|7
|нп
|Андер Барренечеа
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Серхио Франсиско
История личных встреч
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|26
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Бетис
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|12
|17
|8
|Атлетик Б
|12
|17
|9
|Севилья
|12
|16
|10
|Алавес
|12
|15
|11
|Райо Вальекано
|12
|15
|12
|Эльче
|12
|15
|13
|Сельта
|12
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Мальорка
|12
|12
|16
|Осасуна
|12
|11
|17
|Жирона
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Леванте
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|12
|8