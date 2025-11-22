22:47 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Осасуна - Реал Сосьедад 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
22 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Осасуна
Реал Сосьедад

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврСерхио Эррера
22КамерунзщФлавьен Бойомо
24ИспаниязщАлехандро Катена
23ИспанияпзАбель Бретонес
16ИспанияпзМой Гомес
14ИспанияпзРубен Гарсия
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
7ИспанияпзХон Монкайола
11ИспаниянпЭнрике Барха
9Испаниянп Рауль
1ИспанияврАлекс Ремиро
31ИспаниязщХон Мартин
17ИспаниязщСерхио Гомес
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
18ИспанияпзКарлос Солер
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
7ИспаниянпАндер Барренечеа
Главные тренеры
ИталияАлессио Лиши
ИспанияСерхио Франсиско
История личных встреч
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаРеал Сосьедад2 : 0Осасуна
02.02.2025Испания — Примера22-й турОсасуна2 : 1Реал Сосьедад
27.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Сосьедад0 : 2Осасуна
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Реал Сосьедад1 : 2Осасуна
10.02.2024Испания - Примера24-й турРеал Сосьедад0 : 1Осасуна
17.01.2024Кубок Испании1/8 финалаОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
02.12.2023Испания - Примера15-й турОсасуна1 : 1Реал Сосьедад
28.04.2023Испания - Примера32-й турОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
31.12.2022Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад2 : 0Осасуна
27.02.2022Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 0Осасуна
08.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Осасуна
03.11.2025Испания — Примера11-й тур0 : 0Осасуна
26.10.2025Испания — Примера10-й турОсасуна2 : 3
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 0Осасуна
03.10.2025Испания — Примера8-й турОсасуна2 : 1
07.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 1Реал Сосьедад
01.11.2025Испания — Примера11-й турРеал Сосьедад3 : 2
24.10.2025Испания — Примера10-й турРеал Сосьедад2 : 1
19.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 1Реал Сосьедад
05.10.2025Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1228
3
Лига чемпионов
Вильярреал1226
4
Лига чемпионов
Атлетико М1225
5
Лига Европы
Бетис1220
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1217
8 Атлетик Б1217
9 Севилья1216
10 Алавес1215
11 Райо Вальекано1215
12 Эльче1215
13 Сельта1213
14 Реал Сосьедад1213
15 Мальорка1212
16 Осасуна1211
17 Жирона1210
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Леванте129
20
Зона вылета
Овьедо128

