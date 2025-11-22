22:50 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Ракув - Пяст 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 18:30
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
22 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Ракув
Пяст

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Пяст, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Пяст
Гливице
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Пяст0 : 3Ракув
30.08.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Ракув0 : 1Пяст
17.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Ракув3 : 1Пяст
11.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Пяст2 : 1Ракув
04.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Ракув1 : 0Пяст
06.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Пяст0 : 1Ракув
10.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Ракув1 : 0Пяст
25.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Пяст2 : 3Ракув
10.05.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Ракув1 : 0Пяст
20.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Пяст0 : 0Ракув
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 4Ракув
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 0 : 0Ракув
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 2Ракув
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Ракув2 : 1
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ракув
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 3Пяст
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Пяст0 : 0
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Пяст
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Пяст1 : 2
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1423
5 Радомяк1522
6 Краковия1422
7 Заглембе Л1421
8 Лех П1421
9 Корона1520
10 Арка1518
11 Легия1417
12 Видзев1517
13 Погонь1517
14 ГКС Катовице1517
15 Мотор1416
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1513
18
Зона вылета
Пяст1311

