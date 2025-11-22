Ракув - Пяст 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 18:30
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
22 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Пяст, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова
Пяст
Гливице
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 3
|30.08.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 1
|17.02.2024
|Польша - Экстракласса
|21-й тур
|3 : 1
|11.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 0
|06.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|0 : 1
|10.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 3
|10.05.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 0
|20.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 4
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|15
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|14
|26
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|14
|23
|5
|Радомяк
|15
|22
|6
|Краковия
|14
|22
|7
|Заглембе Л
|14
|21
|8
|Лех П
|14
|21
|9
|Корона
|15
|20
|10
|Арка
|15
|18
|11
|Легия
|14
|17
|12
|Видзев
|15
|17
|13
|Погонь
|15
|17
|14
|ГКС Катовице
|15
|17
|15
|Мотор
|14
|16
| 16
Зона вылета
|Лехия
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Пяст
|13
|11