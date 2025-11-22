22:47 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Фиорентина - Ювентус 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 19:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
22 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Фиорентина
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
29ИталиязщНикколо Фортини
8ИталияпзРоландо Мандрагора
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
7ШвейцарияпзСимон Зом
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
27ИталиязщАндреа Камбьязо
4ИталиязщФедерико Гатти
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
18СербияпзФилип Костич
9СербиянпДушан Влахович
10ТурциянпКенан Йылдыз
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Ваноли
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
16.03.2025Италия — Серия А29-й турФиорентина3 : 0Ювентус
29.12.2024Италия — Серия А18-й турЮвентус2 : 2Фиорентина
07.04.2024Италия - Серия А31-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
05.11.2023Италия - Серия А11-й турФиорентина0 : 1Ювентус
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
03.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турФиорентина1 : 1Ювентус
21.05.2022Италия - Серия А38-й турФиорентина2 : 0Ювентус
20.04.2022Кубок Италии1/2 финалаЮвентус2 : 0Фиорентина
02.03.2022Кубок Италии1/2 финалаФиорентина0 : 1Ювентус
06.11.2021Италия - Серия А12-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 2Фиорентина
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Фиорентина
02.11.2025Италия — Серия А10-й турФиорентина0 : 1
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 0Фиорентина
26.10.2025Италия — Серия А8-й турФиорентина2 : 2
08.11.2025Италия — Серия А11-й турЮвентус0 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЮвентус1 : 1
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Ювентус
29.10.2025Италия — Серия А9-й турЮвентус3 : 1
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур1 : 0Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1124
2
Лига чемпионов
Рома1124
3
Лига чемпионов
Милан1122
4
Лига чемпионов
Наполи1122
5
Лига Европы
Болонья1121
6
Лига конференций
Ювентус1119
7 Комо1118
8 Сассуоло1116
9 Лацио1115
10 Удинезе1115
11 Кремонезе1114
12 Торино1114
13 Аталанта1113
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма118
18
Зона вылета
Дженоа117
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина115

Отзывы и комментарии к матчу

