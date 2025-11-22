Фиорентина - Ювентус 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 19:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
22 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|7
|пз
|Симон Зом
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|18
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
|Игор Тудор
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|02.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Болонья
|11
|21
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|11
|19
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Сассуоло
|11
|16
|9
|Лацио
|11
|15
|10
|Удинезе
|11
|15
|11
|Кремонезе
|11
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|11
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|11
|5