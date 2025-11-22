Спортинг - Мариньенсе 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 20:00
22 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Кубок Португалии, 1/16 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Мариньенсе, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Мариньенсе
Маринья-Гранди
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 0 6 : 7
|21.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|17.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 2
|29.09.2019
|Кубок Португалии
|2-й раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
| Ош Белененсеш
Маритиму
|2 : 0
| Синтренсе
Визела
|2 : 1
| Санжуаненсе
Фелгейраш
|0 : 4
| Паредиш
Шавиш
|0 : 2
| Лузитану де Эвора
Серпа
|1 : 0
| Амаранти
Сантарем
|2 : 0
| Монкарапашенсе
Анадия
|1 : 1 1 : 4
| Машику
Вила Реал
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Ребордоза
|1 : 0
| Силвиш
Оливейра Оспиталь
|3 : 2 ДВ
| Мортагуа
Ош Мариалваш
|0 : 0 5 : 3
3-й раунд
| Шавиш
Бенфика
|0 : 2
| Сан-Жоау Вер
Фамаликан
|0 : 3
| Лейрия
Алверка
|2 : 2 4 : 2
| Алпендорада
Эштрела
|3 : 1
| Портимоненсе
Арока
|1 : 2
| Академику
Жил Висенте
|2 : 1
| Пасуш де Феррейра
Спортинг
|2 : 3 ДВ
| Фафи
Морейренсе
|1 : 0
| Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
|2 : 0
| Амаранти
Лейшойнш
|1 : 2 ДВ
| Синтренсе
Риу Аве
|3 : 2
| Вила Реал
Тондела
|1 : 5
| Анадия
Мариньенсе
|0 : 0 6 : 7
| Ош Белененсеш
Эшторил
|1 : 2
1/16 финала
| Атлетико Лиссабон
Бенфика
|21.11
| АВС
Академику
|22.11
| Алпендорада
Каза Пия
|22.11
| Витория Гимарайнш
Мортагуа
|22.11
| Ковильян
Лузитану де Эвора
|22.11
| 1 Дезембру
Лейрия
|22.11
| Эшторил
Фамаликан
|22.11
| Спортинг
Мариньенсе
|22.11
| Порту
Синтренсе
|22.11
| Лузитания Лороза
Торринсе
|23.11
| Фафи
Арока
|23.11
| Вила Меа
Лейшойнш
|23.11
| Фаренсе
Силвиш
|23.11
| Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
|23.11
| Тондела
Калдаш
|23.11
| Брага
Насьонал
|23.11