Фулхэм - Сандерленд 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Сандерленд, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|10
|пз
|Том Кейрни
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Кинг
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|25
|нп
|Бертран Траоре
|18
|нп
|Вильсон Изидор
Главные тренеры
|Марку Силва
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|08.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|2 : 3
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|27.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|03.02.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|24.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 0
|11.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 4
|17.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|02.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|18.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|20
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|6
|Астон Вилла
|11
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|18
|9
|Борнмут
|11
|18
|10
|Кристал Пэлас
|11
|17
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|16
|12
|Брентфорд
|11
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|11
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|2