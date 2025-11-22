22:46 ()
Фулхэм - Сандерленд 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Фулхэм
Сандерленд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Сандерленд, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
30АнглиязщРайан Сесеньон
10ШотландияпзТом Кейрни
16НорвегияпзСандер Берге
24АнглияпзДжош Кинг
8УэльснпГарри Уилсон
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
22НидерландыврРобин Руфс
32Северная ИрландиязщТрай Хам
6НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
17МозамбикзщРейнилду Мандава
20ФранциязщНорди Мукиэле
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
18ФранциянпВильсон Изидор
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
08.02.2023Кубок Англии1/16 финала. ПереигровкаСандерленд2 : 3Фулхэм
28.01.2023Кубок Англии1/16 финалаФулхэм1 : 1Сандерленд
27.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турФулхэм2 : 1Сандерленд
16.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСандерленд1 : 0Фулхэм
03.02.2015Кубок Англии1/16 финалаФулхэм1 : 3Сандерленд
24.01.2015Кубок Англии1/16 финалаСандерленд0 : 0Фулхэм
11.01.2014Англия - Премьер-лига21-й турФулхэм1 : 4Сандерленд
17.08.2013Англия - Премьер-лига1-й турСандерленд0 : 1Фулхэм
02.03.2013Англия - Премьер-лига28-й турСандерленд2 : 2Фулхэм
18.11.2012Англия - Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 3Сандерленд
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 0Фулхэм
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турФулхэм3 : 0
28.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала1 : 1 4 : 5Фулхэм
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 1Фулхэм
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турФулхэм0 : 1
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турСандерленд2 : 2
03.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турСандерленд1 : 1
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 2Сандерленд
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турСандерленд2 : 0
04.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
3
Лига чемпионов
Челси1120
4
Лига чемпионов
Сандерленд1119
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур1118
6 Астон Вилла1118
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Ливерпуль1118
9 Борнмут1118
10 Кристал Пэлас1117
11 Брайтон энд Хоув Альбион1116
12 Брентфорд1116
13 Эвертон1115
14 Ньюкасл Юнайтед1112
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1111
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест119
20
Зона вылета
Вулверхэмптон112

