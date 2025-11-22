22:49 ()
Ширак - Гандзасар 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 14:00
22 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
Ширак
Гандзасар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Гандзасар, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ширак
Гюмри
Гандзасар
Капан
История личных встреч
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Гандзасар1 : 1Ширак
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Гандзасар1 : 0Ширак
31.10.2024 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ширак0 : 0Гандзасар
27.09.2024 Армения — Премьер-лига 9-й тур Гандзасар1 : 2Ширак
02.12.2019 Армения - Премьер-лига 15-й тур Гандзасар1 : 0Ширак
14.09.2019 Армения - Премьер-лига 6-й тур Ширак0 : 0Гандзасар
11.05.2019 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ширак0 : 0Гандзасар
15.03.2019 Армения - Премьер-лига 23-й тур Гандзасар0 : 0Ширак
31.10.2018 Армения - Премьер-лига 14-й тур Ширак2 : 0Гандзасар
25.08.2018 Армения - Премьер-лига 5-й тур Гандзасар1 : 1Ширак
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Ширак
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ширак2 : 3
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 5 : 0Ширак
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ширак1 : 2
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Ширак
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Гандзасар
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Гандзасар1 : 0
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Гандзасар
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Гандзасар0 : 1
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Гандзасар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1331
2
Лига конференций
Алашкерт1328
3
Лига конференций
Урарту1426
4 Пюник1223
5 Ноа1121
6 Ван1317
7 БКМА1211
8 Гандзасар139
9 Ширак137
10
Зона вылета
Арарат143

