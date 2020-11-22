22:47 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Кальяри - Дженоа 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
22 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Кальяри
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Дженоа, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Дженоа
Генуя
1ИталияврЭлия Каприле
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
16ИталияпзМаттео Прати
10ИталияпзДжанлука Гаэтано
8ФранцияпзМишель Адопо
2ИталиянпМарко Палестра
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпДженнаро Боррелли
1ИталияврНикола Леали
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
3ИспаниязщАарон Мартин
32ДанияпзМортен Френнруп
2НорвегияпзМортен Торсбю
17УкраинапзРуслан Малиновский
9ПортугалиянпВитор Оливейра
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияФабио Пизакане
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
07.03.2025Италия — Серия А28-й турКальяри1 : 1Дженоа
24.11.2024Италия — Серия А13-й турДженоа2 : 2Кальяри
29.04.2024Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 0Кальяри
05.11.2023Италия - Серия А11-й турКальяри2 : 1Дженоа
01.03.2023Италия - Серия BСерия В. 27-й турКальяри0 : 0Дженоа
07.10.2022Италия - Серия BСерия В. 8-й турДженоа0 : 0Кальяри
24.04.2022Италия - Серия А34-й турДженоа1 : 0Кальяри
12.09.2021Италия - Серия А3-й турКальяри2 : 3Дженоа
22.05.2021Италия - Серия А38-й турКальяри0 : 1Дженоа
24.01.2021Италия - Серия А19-й турДженоа1 : 0Кальяри
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур0 : 0Кальяри
03.11.2025Италия — Серия А10-й тур2 : 0Кальяри
30.10.2025Италия — Серия А9-й турКальяри1 : 2
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Кальяри
19.10.2025Италия — Серия А7-й турКальяри0 : 2
09.11.2025Италия — Серия А11-й турДженоа2 : 2
03.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Дженоа
29.10.2025Италия — Серия А9-й турДженоа0 : 2
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 1Дженоа
19.10.2025Италия — Серия А7-й турДженоа0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1124
2
Лига чемпионов
Рома1124
3
Лига чемпионов
Милан1122
4
Лига чемпионов
Наполи1122
5
Лига Европы
Болонья1121
6
Лига конференций
Ювентус1119
7 Комо1118
8 Сассуоло1116
9 Лацио1115
10 Удинезе1115
11 Кремонезе1114
12 Торино1114
13 Аталанта1113
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма118
18
Зона вылета
Дженоа117
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close