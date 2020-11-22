Кальяри - Дженоа 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
22 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Дженоа, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|16
|пз
|Маттео Прати
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|8
|пз
|Мишель Адопо
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
|1
|вр
|Никола Леали
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 27-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 3
|22.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Болонья
|11
|21
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|11
|19
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Сассуоло
|11
|16
|9
|Лацио
|11
|15
|10
|Удинезе
|11
|15
|11
|Кремонезе
|11
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|11
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|11
|5