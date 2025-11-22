Ренн - Монако 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 20:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
22 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Монако
Монако
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Антони Руо
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|39
|нп
|Мохамед Кадер Мейте
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Тило Керер
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|10
|пз
|Александр Головин
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|31
|нп
|Ансу Фати
|14
|нп
|Мика Биерет
|27
|нп
|Крепен Диатта
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Адольф Хюттер
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|15.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|12
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7