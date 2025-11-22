22:48 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Ренн - Монако 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 20:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
22 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ренн
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Монако
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщАнтони Руо
97ФранциязщЖереми Жаке
3ФранциязщЛилиан Брассье
45ФранцияпзМахди Камара
21ФранцияпзВалентин Ронжье
6ФранцияпзДжауи Сиссе
95ПольшапзПшемыслав Франковски
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
9ФранциянпЭстебан Леполь
39ФранциянпМохамед Кадер Мейте
1ФинляндияврЛукаш Градецки
4НидерландызщДжордан Тезе
5ГерманиязщТило Керер
12БразилиязщКайо Энрике
20ФранциязщКассум Уаттара
28ФранцияпзМамаду Кулибали
10РоссияпзАлександр Головин
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
31ИспаниянпАнсу Фати
14ДаниянпМика Биерет
27СенегалнпКрепен Диатта
Главные тренеры
СенегалХабиб Бей
АвстрияАдольф Хюттер
БельгияСебастьен Поконьоли
История личных встреч
25.01.2025Франция — Лига 119-й турМонако3 : 2Ренн
05.10.2024Франция — Лига 17-й турРенн1 : 2Монако
07.04.2024Франция - Лига 128-й турМонако1 : 0Ренн
09.12.2023Франция - Лига 115-й турРенн1 : 2Монако
27.05.2023Франция - Лига 137-й турРенн2 : 0Монако
13.08.2022Франция - Лига 12-й турМонако1 : 1Ренн
15.04.2022Франция - Лига 132-й турРенн2 : 3Монако
22.12.2021Франция - Лига 119-й турМонако2 : 1Ренн
16.05.2021Франция - Лига 137-й турМонако2 : 1Ренн
19.09.2020Франция - Лига 14-й турРенн2 : 1Монако
07.11.2025Франция — Лига 112-й тур0 : 1Ренн
02.11.2025Франция — Лига 111-й турРенн4 : 1
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 2Ренн
26.10.2025Франция — Лига 19-й турРенн1 : 2
19.10.2025Франция — Лига 18-й турРенн2 : 2
08.11.2025Франция — Лига 112-й турМонако1 : 4
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Монако
01.11.2025Франция — Лига 111-й турМонако0 : 1
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 5Монако
25.10.2025Франция — Лига 19-й турМонако1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1227
2
Лига чемпионов
Марсель1225
3
Лига чемпионов
Ланс1225
4
Лига чемпионов
Страсбург1222
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1217
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

