Кремонезе - Рома 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Рома, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия).
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Рома
Рим
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|22
|зщ
|Романо Флориани
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|10
|нп
|Джейми Варди
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|18
|нп
|Матиас Соуле
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|03.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|28.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|2 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2
|22.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 0
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Наполи
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|20
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Сассуоло
|11
|16
|9
|Лацио
|11
|15
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|11
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|11
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|11
|6