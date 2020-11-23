05:09 ()
Кремонезе - Рома 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Кремонезе
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Рома, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Рома
Рим
1ИндонезияврЭмиль Аудеро
24ИталиязщФилиппо Терраччано
6ИталиязщФедерико Баскиротто
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
4ИталиязщТоммазо Барбьери
22ИталиязщРомано Флориани
38ФранцияпзУоррен Бондо
32АргентинапзМартин Пайеро
27БельгияпзЯри Вандепутте
10АнглиянпДжейми Варди
90ИталиянпФедерико Бонаццоли
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
2НидерландызщДевайн Ренш
22ИспаниязщМарио Эрмосо
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
35ИталияпзТоммазо Бальданци
18АргентинанпМатиас Соуле
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
03.01.2024Кубок Италии1/8 финалаРома2 : 1Кремонезе
28.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турКремонезе2 : 1Рома
01.02.2023Кубок Италии1/4 финалаРома1 : 2Кремонезе
22.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турРома1 : 0Кремонезе
07.11.2025Италия — Серия А11-й тур1 : 0Кремонезе
01.11.2025Италия — Серия А10-й турКремонезе1 : 2
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 2Кремонезе
25.10.2025Италия — Серия А8-й турКремонезе1 : 1
20.10.2025Италия — Серия А7-й турКремонезе1 : 1
09.11.2025Италия — Серия А11-й турРома2 : 0
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 2Рома
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 0Рома
29.10.2025Италия — Серия А9-й турРома2 : 1
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур0 : 1Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1124
2
Лига чемпионов
Рома1124
3
Лига чемпионов
Болонья1224
4
Лига чемпионов
Милан1122
5
Лига Европы
Наполи1122
6
Лига конференций
Ювентус1220
7 Комо1118
8 Сассуоло1116
9 Лацио1115
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1114
12 Торино1114
13 Аталанта1113
14 Кальяри1211
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма118
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона116

