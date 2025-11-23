Фейеноорд - НЕК Неймеген 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 15:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
23 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НЕК Неймеген, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
НЕК Неймеген
Неймеген
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|5
|зщ
|Гейс Смал
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|40
|пз
|Лучано Валенте
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|14
|пз
|Сем Стейн
|16
|пз
|Лео Сауэр
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|14
|зщ
|Элазар Даса
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|23
|пз
|Кодаи Сано
|25
|пз
|Сами Уаисса
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|нп
|Брайан Линссен
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|08.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|4 : 4 5 : 3
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|02.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 4
|25.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 3
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|13
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9