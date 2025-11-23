05:11 ()
Фейеноорд - НЕК Неймеген 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 15:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
23 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фейеноорд
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НЕК Неймеген, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
НЕК Неймеген
Неймеген
22 Германия вр Тимон Велленройтер
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
2 Нидерланды пз Барт Ниувкоп
40 Нидерланды пз Лучано Валенте
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
14 Нидерланды пз Сем Стейн
16 Словакия пз Лео Сауэр
9 Япония нп Аясэ Уэда
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
14 Израиль зщ Элазар Даса
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
23 Япония пз Кодаи Сано
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
10 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Фейеноорд0 : 0НЕК Неймеген
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 3Фейеноорд
21.04.2024 Кубок Нидерландов Финал Фейеноорд1 : 0НЕК Неймеген
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд2 : 2НЕК Неймеген
08.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд4 : 4 5 : 3НЕК Неймеген
25.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд2 : 0НЕК Неймеген
02.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
23.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур НЕК Неймеген1 : 4Фейеноорд
25.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Фейеноорд5 : 3НЕК Неймеген
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1Фейеноорд
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 0Фейеноорд
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фейеноорд3 : 1
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фейеноорд2 : 3
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фейеноорд3 : 1
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур НЕК Неймеген2 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3НЕК Неймеген
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 2НЕК Неймеген
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НЕК Неймеген3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1312
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

Отзывы и комментарии к матчу

